插畫師曾零收入疫情下更嚴竣　堅持理想無悔入行推茶記文化

▲ 插畫師譚詩慧（Helen Tam）在疫情下仍堅持著創作的一把火，繪製各冰室畫作。

菠蘿油、雞尾包、奶茶、檸茶……香港人熟悉的茶餐廳特色美食，插畫師譚詩慧（Helen Tam）用這大家親切的本土飲食文化，融入創作中。

從舒適圈栽進插畫師行業，未至驚濤駭浪，但收入不穩、手停口停確令她不無擔憂，試過零收入，也遇到今年新冠疫情蹂躪，工作接二連三取消，挑戰一次比一次大。

Helen的「茶記包包系列」源起，原是無心插柳。她曾修讀了一個插畫課程，其中一份功課是製作立體模型，她選了一間舊式冰室作主題，以菠蘿包及牛油為主角。製作完畢無論同學和朋友都覺得可愛得意，因此沿着冰室、茶餐廳的食物路綫去發展及設計。

▲ Helen今年憑着雞尾包仔仔成功入選了由創意創業會（IEA）主辦，創意香港贊助之「第3屆香港設計‧授權支援計劃」（DLAB）。（林宇翔攝）

她記憶由孩提開始，已對繪畫興趣濃厚，課本上滿滿是畫畫痕迹，我的志願心無異志與畫畫有關。閒時愛閱兒童繪本，以擁有自己親手畫的繪本為夢想，目標是成為畫家。她崇拜的設計師是靳埭強，促使她投身設計這行業。

創作之火熊熊在燃

中學畢業後，Helen修讀平面設計課程，成功入行成為設計師。「但原來讀平面設計，是沒有公仔畫的。」初入行時，她主要畫兒童繪本及教科書為主。「畫教科書，圖樣、公仔要啱晒比例，完全無自己的創作，而且是人工偏低。」想有自己創作的那團火，仍在心底裏燃燒。

有前輩見她既然醉心畫公仔，建議她不如全身投入畫插畫，因為很多廣告公司需要插畫師出圖。於是辭掉平面設計工作，開設個人工作室。

▲ 她的創作以茶餐廳文化為主題。（被訪者提供）

茶餐廳和舊式麵包舖都是她畫畫的對象和主軸。Helen每畫一個公仔都會先蒐集資料，以雞尾包為例，會先找它的歷史、特點，這香港特有的食物，它的源起其實是其他食物的剩餘物資的碎頭碎尾而成的包點。「有一種平民草根感覺，好切合一般巿民，但它有夢想，像每一個人也如是，成為人生推動力。」

翻閱美食歷史與特色

每一個角色，她都會試畫無數次，甚至推出了巿面也會不斷作修改。「像菠蘿油妹妹與早期有不同，其實與我的心境改變有關，每年都替公仔整容，風格都略有變化。」她也對菠蘿油妹妹情有獨鍾，她的朋友竟覺得與她的性格相似。「例如論論盡盡、迷迷糊糊、愛吃又有點懶洋洋的個性，可能我在創作中把自己不知不覺中投射其中。」Helen笑着說。

創作從來不是一蹴而就，Helen堅持畫一些與食物有關的公仔，她說要將美食個性化，也不是容易的，遇上樽頸位常令她費煞思量。當茫無頭緒時，Helen會去吃一些其他食物來擷取靈感。

插畫師初次行走江湖，名氣未響人未識，Helen的日常駛費都是在用全職時儲下的儲蓄，省吃儉用。幸得朋友介紹她畫繪本，後參與展覽多了，多了人認識了「茶記包包系列」，開始加入授權的設計。

一人公司 職責全包

一些人以為插畫師是自由行業，工作彈性自主，但其實在香港做插畫師任何事情是一腳踢、多功能，無論是畫畫、傾生意、物流都是一個人扛上身，甚至連送貨都試過。「有次有個客貨期較急趕，我便買了一部手推車，把貨送上去他的公司，對方也嚇了一跳。」

▲ Helen創作的手製繪本，由草圖到上色印刷及特別的布封書套，也是一手製作。（被訪者提供）

最大的困難是手停口停，創業初期，插畫收入近乎零不足以維持生計，但低潮中不少人向她雪中送炭。「除感謝朋友轉介工作，也多謝家人的支持。那時的環境，不會要求我不如去找份工作，反囑我經濟方面不用擔心，要我加油繼續，這是最大的安慰。」

她坦言偶爾回想，平面設計工作穩定，毋須開OT，當插畫的工作幾近全天候，有時假期都要埋首苦幹，而且一人工作，要兼顧的東西比以前多很多。但吐完一輪苦水，她仍義無反顧繼續。這畢竟是Helen最大的興趣，能從事自己喜歡的工作，箇中的滿足感也是難以衡量。

「如果要秤，也絕無後悔，創作『茶記包包系列』得比失多，雖然收入不穩定，旅遊玩樂時間也比做正職時少，事事慳住駛，但做得開心起勁。當見到自己的作品在街上銷售，得到稱讚，沒有比這更開心。」

她有次教小朋友畫畫，無意說出自己創作「茶記包包系列」，有女孩子對此十分熟悉，更說出她曾接受訪問過的內容，刻下起了雞皮疙瘩好不感動。「這女孩說想如我一樣當上插畫師，赫然發現自己的畫能影響別人，樂不可支。」

疫情工作全停止

她的治癒式作品充滿正能量信息且色彩斑斕，畫畫時開心是她的左右銘。「情緒低落是動不到筆的。疫情初起時，我很難畫到畫，因心情忐忑不安，慢慢平復了，人有了衝勁，才再動筆。」當心情欠佳時，她會做一些與畫畫無關的事情：煮東西、看電視、看書，將繪畫的事束之高閣，讓腦袋好好休息。

▲ THE SNOWMAN 是她由細到大喜歡的作品。（被訪者提供）

自立10年，她疫情前，多與機構及品牌合作，新冠疫情一下子掩至，各行業投放廣告的支出的減少了，她原來早已傾妥的工作統統告吹，坦言今年疫情確是難捱。「你又不知疫情何時停止，收入會回復穩定，難免會憂心。不像返一份正職，雖然都擔心會被裁掉，但沒有插畫師那麼直接，一不畫就沒有收入。」

正正因疫情反覆，Helen不諱言有想過放棄。「都有想過去找回正職，又瀏覽手機，有無全職的平面設計師職位。但看了一輪都是放下，囑自己多畫幾張圖，不要想太多了。回想自己比一些人算幸運，繼續捱下去，見步行步。」疫情下，她參與了與自己品牌無關的藝術展，趁這當下嘗試一下無接觸過的範疇也是好事。另一方面，從不間斷畫畫，磨礪刀劍再靜待機會畫出彩虹。

撰文：周美好