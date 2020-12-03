【THEi 廚藝及管理學位】培育餐飲管理專才 迎合業界需要

現代餐飲業除了講求食物質素和衞生外，也注重知識、創意、管理和環保元素，加上近年新興飲食文化湧現，都令業界對人才的專業要求相應提高了不少。香港高等教育科技學院 (THEi)的「廚藝及管理（榮譽）文學士」課程，為全港首個揉合廚藝與專業管理的知識和技能的學士學位課程，為餐飲業培育管理專才。課程不但教授中西廚藝，更涵蓋食品及餐飲管理、菜單研發、食品美學、供應鏈管理、餐飲環保管理以及筵席運作與管理等，務求令畢業生成為全方位的專業餐飲管理專才。

▲ 香港高等教育科技學院(THEi) 應屆畢業生Stephanie & Roy 雙雙獲香港美利酒店聘請，現分別於甜品部及冷盤部工作。

張文俊（Roy）是THEi「廚藝及管理（榮譽）文學士」的應屆畢業生，對廚藝有濃厚興趣的他自小便立志成為一位廚師，由幼時入廚房向母親「偷師」開始，到參加社區中心的烹飪興趣班，再到報讀THEi的廚藝及管理（榮譽）文學士」課程，在整個成長過程中他一步一腳印地探索廚藝世界，為的就是希望透過美食為自己及身邊的人帶來歡樂和滿足感。「只要見到他們被我創作的美食所吸引，我就會感到滿足開心， 並以能成為一位專業的廚師為榮。」

Roy以一級榮譽的優異成績完成THEi「廚藝及管理（榮譽）文學士」課程後即獲五星級酒店香港美利酒店(The Murray Hong Kong, a Niccolo Hotel)聘請，目前於酒店的冷盤部工作，專責處理早餐的冷盤食物。他認為課程所涵蓋的專業知識包括食物衞生、食品科學和人事管理等，都有助裝備他應付目前的工作。在前線工作時，他甚至懂得嘗試以管理層的角度審視每個工作流程，助他更快掌握職場上的挑戰。

▲ Roy現時於積極累積經驗，為日後的餐飲事業鋪路。

出國交流了解飲食文化

Roy曾參加學院舉辦的海外交流活動，過往四年曾往泰國和台灣交流，了解不同地方的飲食文化，擴闊國際視野。「其中最深刻的一次是前往高雄的藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu）參觀，當地導師為我們示範了一道精緻的菜式，從中我深深感受到廚師對食物和擺盤的執着，意識到『細節造就成功』的重要性，並明白到廚藝的確是一門易學難精的手藝，一定要打好基本功，由低學起，才可以成為一位出色的廚師。」

作為廚房的新鮮人，Roy珍惜每個可以累積經驗的機會，以預備日後有可以勝任廚房內不同崗位的工作。「至於長遠而言，我希望日後有機會到外國進修與餐飲或款待相關的碩士或證書課程，順便見識外國更多不同種類的食材、菜式、烹調和食物擺盤的方法，並將這些靈感和經驗化為新派菜式，為香港客人帶來嶄新的飲食體驗﹗」

▲ 除台灣交流外，Roy (後排左三)亦曾隨學院往泰國交流，了解當地的飲食及烹飪文化，擴闊眼界。

實習經驗確立發展路向

自小喜歡烹調和甜品的張籽言（Stephanie），也是THEi「廚藝及管理（榮譽）文學士」課程的應屆畢業生。同樣任職於香港美利酒店的她，目前主力餅房工作。校方曾安排她到過香港迪士尼樂園和不同的酒店實習，助她了解二者的工作性質，明白自己較愛於酒店餐廚部工作，更早確立自己的事業方向。

▲ 愛製作甜品的Stephanie 現於酒店的甜品部工作。

Stephanie 認為課程不但讓她掌握餐飲業不同範疇的知識，學院更鼓勵同學發揮創意，將之融入所學。「THEi一直都很鼓勵同學盡情發揮創意設計不同的新菜式，例如近年興起的純素飲食、生酮飲食等。記得有一次在『廚藝趨勢與創新』一科中，同學要以『可持續發展』為題設計新菜式，於是我便以植物漢堡扒為主要食材設計出一系列菜式。」Stephanie坦言在設計過程中令她明白到美食和生態保育之間要取得平衡，啟發良多。

▲ 香港美利酒店人力資源總監Karly認為THEi廚藝學士課程的畢業生實戰理論兼備，工作表現較佳。



業界人才需求龐大

作為課程的業界伙伴之一，香港美利酒店近年一直為學生們提供實習機會。酒店人才資源總監韋嘉麗女士(Karly Wai)表示，THEi廚藝學士課程的畢業生在工作表現出色。「THEi的畢業生擁有豐富的食物知識。就以食物儲存為例，他們都會有一套明確清晰的做法，並且能緊貼工作流程，有助提高整個流程的順暢度。他們的廚房衞生意識良好，不但令賓客更放心，對我們酒店的品牌形象亦有正面影響。」

Karly又指，近年酒店餐飲業較傾向聘請擁有學士學位學歷的畢業生，主要原因是他們擁有較好的語言能力，可以應對不同國藉的客人。「事實上，學士學位畢業生在發展前景上的確會較為理想，其學歷有助提高獲聘機會。」

THEi「廚藝及管理(榮譽)文學士」學士學位課程旨在培育意念創新的現代餐飲管理人才，內容涵蓋中西式廚藝實踐、食品科學與廚藝相關設計的知識與理論。為提升同學的實戰力，學院為學生提供至少約３個月的實習機會¹，學生可因應個人興趣選擇實習機構實習，藉此提早了解行業實況，掌握最新發展。

課程獲納入政府資助的指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP），修讀的學生每年可獲$44,100的學費資助²，有意報讀的中六學生可於12月9日或以前經大學聯招（JUPAS）報讀。課程同時亦已獲英國款接服務學會（Institute of Hospitality, UK）認可，學生畢業後可申請相關的國際認可資格。



THEi「廚藝及管理(榮譽)文學士」學位課程

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THEi「廚藝及管理(榮譽)文學士」學位課程

查詢﹕3890 8222（工商及酒店旅遊管理學院）

查詢電郵：thei-fmh@vtc.edu.hk



¹詳情請瀏覽課程網頁

²只有本地學生能獲發SSSDP學費資助。

（資料由客戶提供）

