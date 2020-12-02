【保暖大法】日本節目實測冚錯被凍4°C　睡眠專家教睡前一個動作增保暖度

▲ 有日本節目實測3種蓋被方法，發現蓋被次序錯誤，可影響體溫近4°C。

天氣明顯轉冷，厚厚的冬衣紛紛出籠，不過除了穿衣保暖外，爸媽也要留意蓋被方式，為自己和小朋友加強保暖。有日本節目實測3種蓋被方法，發現一旦蓋被次序錯誤，可影響體溫近4°C。

墊毛毯蓋羽絨被最暖

日本節目《教えてもらう前と後》曾向觀眾傳授3大實用的保暖方法，包括蓋被次序、貼暖貼位置、頸巾纏繞方式。其中蓋被次序引起觀眾注意，大家關心怎樣蓋被才最保暖，節目就用羽絨被和毛毯，實測3種蓋被方法︰

方法1：先蓋羽絨被，再蓋毛毯

方法2：先蓋毛毯，再蓋羽絨被

方法3：毛毯墊在床上，身上蓋羽絨被

▲ 日本節目實測3種蓋被方法，結果發現毛毯墊在床上、身上蓋羽絨被最暖。（影片截圖）

結果發現方法3是最保暖的。節目找專人測試用以上蓋被方法的溫度，發現方法2的被內溫度是21.7°C ，方法3則是25.6°C，被內溫度可相差近4°C。專家解釋，在身下鋪毛毯可減少體溫流失，而由羽毛組成的羽絨被，則要靠體溫膨漲才能達致保溫功效，因此愈貼近身體才愈能保溫。

睡眠專家4大保暖貼士

日本睡眠名醫坪田聰曾分享提高寢具保暖效果的貼士，當中亦提及在床上多鋪一層毛毯，可以減少熱能散去，引證日本節目實測毛毯墊在床上兼身上蓋羽絨被，保暖效果最好。坪田聰還提供以下保暖貼士︰

1. 睡前搖晃棉被

在睡前將棉被搖晃一下，可令棉被內容物更蓬鬆，藉以擴大棉被的儲熱及隔熱面積，提升保暖度，尤其羽絨被內容物均勻分布，能加強保暖效果。

2. 保持棉被乾燥

棉被乾燥才夠保暖，在日間曬棉被去除濕氣，可減少棉被濕冷的觸感，棉被內容物也不會縮成一團。

3. 毛毯毛茸面貼身

毛毯毛茸茸那一面要貼身，而棉質的毛毯應經常清洗，以維持良好的保溫及吸濕效能。

4. 床遠離窗戶牆壁

床的位置應距離窗戶及牆壁至少20至30cm，避免因室外冷空氣受寒，頭部也盡量不要靠窗睡，以免著涼。

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責任編輯︰王明芳