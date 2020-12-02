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【工人房設計】517呎單位大改造2房變3房　良心僱主新增工人房具私人空間【多圖】

親子 17:09 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

有良心僱主為了工人姐姐有私人空間，將2房改造成3房。

由歌手狄以達與侯慧寧主持的J2節目《安樂蝸》，最新一集參觀了一個517呎單位，經過裝修大改造後，由原來的2房2廳1廁變成3房1廳2廁，令空間變得實用，當中新增設一間獨立工人房，以上床下櫃設計，私隱度夠高之餘，亦有足夠收納空間。

由歌手狄以達與侯慧寧介紹單位。（影片截圖）

工人房空間足夠

該517呎單位走簡約風路線，屋主有考慮到外傭的需要，特意將2房單位間成3房，令工人姐姐有獨立房間，且空間足夠，設計師採用上床下櫃的設計，更有多個儲物櫃讓外傭放雜物，相當貼心。

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客廳及廚房設計

原圖則的廚房位在單位的正中，設計師將飯廳的角落改成廚房，而旁邊就是工人房，設計師更將廚房和工人房改成雙拉門更慳位。而拉門的設計亦有花心思，加入滲光效果，且兩道門拉起來，即變成一道特色牆，可以做打卡位。

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特大衣帽間似陳列室

屋主未有小孩，除了主人房之外，另一間房就打造成特大衣帽間，似足時裝店陳列室，衣櫃門採用玻璃拉門，增加空間感。

此外，單位原本只有一個廁所，屋主改成兩廁，原本的廁所變成主人房套廁，新增的廁所是從原本的廚房改造而成。

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不過，大改造的費用不便宜，是次裝修連設計費高達88萬，但大家可以參考一下。

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責任編輯︰林綺玲

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