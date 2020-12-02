【岑杏賢結婚】 好姊妹齊分享Jennifer婚禮相　湯洛雯感激好姊妹心靈輔導：不停聽我訴苦

▲ 岑杏賢多位好姊妹公開Jennifer婚禮照。

岑杏賢日前跟圈外男友張嘉俊（Kelvin）註冊結婚，4位好姊妹朱千雪、湯洛雯、張嘉兒及蔣家旻見證岑杏賢升為幸福人妻，而幾位好姊妹亦不約而同於社交平台分享姊妹情，親手為新娘子製作花球的湯洛雯，今日以千字文細訴著二人的友情。

靚湯跟岑杏賢因為參加2012年港姐選舉而成為好友，她說著二人時而似兄妹，時而似情侶或母女，當中說道：「一段真心的友情有着很多不同的一面，你會支持我，也會說很多刺耳的真心話。」此份友誼真摰得太人動容。

湯洛雯今午於個人IG分享岑杏賢婚禮的照片，當中她撰寫了一段長文，靚湯形容跟岑杏賢的友誼很獨特，二人友誼有著不同的狀態。

她寫道：「除了無話不說的閨蜜外，有時候我覺得你像我的家人，你已經融入我家，還隨時可以在我不知道的情況下出入我家。」

【岑杏賢結婚】岑杏賢首發放婚禮照片 好姊妹湯洛雯親手製作花球

▲ 湯洛雯親手為岑杏賢製作花球。

靚湯續說二人時而像兄妹，當岑杏賢給人欺負的時候，她總是比對方還生氣，甚至想幫她出頭。

而岑杏賢更是其「心理醫生」，靚湯寫道：「不停的聽我訴苦給我意見，只是這個心理醫生有時候會聊着聊着就比我哭得還要厲害。」

此外二人也像情侶及母女般互相關懷，她寫道：「有時候我覺得自己像你男朋友，想保護你逗你開心給你驚喜，把你當成小公主，但有時你也很像我媽媽，特別是叫我多飲水不要再喝coke zero的時候。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

靚湯自爆曾跟岑杏賢即興出走外地，她寫道：「記得有一次你在我家stayover，我們聊着聊着，凌晨三點的時候突然之間說很想立刻去個旅行，我們二話不說，你便回家執行李，我立刻訂機票酒店，就這樣我們就4小時後早上七點飛，瘋了，但那次玩得很開心。」

最後靚湯說著一段真心的友情有着不同的面，她寫道：「你會支持我，也會說很多刺耳的真心話，沒什麼，只想衷心的謝謝你這個會因為我哭而半夜跑過來我家陪我睡的女孩。」

【岑杏賢結婚】岑杏賢低調簽字圓婚 湯洛雯+朱千雪觀禮感動落淚

▲ 蔣家旻接過花球。（取自instagram）

蔣家旻接花球

至於另一好姊妹蔣家旻接到岑杏賢拋出的花球，她於IG分享照片之外，更寫道：



她總是

體貼入微 大方得體 知性 善良

我一直深信 她一定會遇上幸福💕

在她分享喜悅的同時

打從心底希望及相信我能夠找到我的幸福

那天 我接到妳的花球💐

看到妳眼裏流露出真誠的祝福和感動

謝謝妳的愛💝祝福Jen & Kelvin 永遠幸福快樂

岑杏賢、朱千雪、湯洛雯、張嘉兒及蔣家旻這5位「2 LINE黨」成員，向來感情要好，5人不時相約見面聚會，於聖誕節及新年亦會相約慶祝，不時於IG見她們分享聚會照。

▲ 一眾好姊妹不時於IG放閃。（取自instagram）

而岑杏賢日前與任職金融業的圈外男友張嘉俊註冊結婚，婚禮上一眾好姊妹朱千雪 、湯洛雯 、張嘉兒 、蔣家旻十分感動，為Jennifer覓到好歸宿而感動落淚。