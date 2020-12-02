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【新冠肺炎】日本創新高單日增41人死亡　北海道增206人確診病床使用率近8成

健康 17:30 2020/12/02

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日本12月1日因新冠肺炎死亡的人數增加41人，創單日新高。

日本新冠肺炎疫情持續，昨日（12月1日）全國新增41人死亡，北道海增14人死，同樣創單日新高。全國累計逾2,100人死亡，逾15萬人染疫。

綜合日媒報道，從10月下旬開始，感染個案已擴至所有年齡層，其中重症長者較多。東京昨日新增372宗確診個案，大阪為318宗。至於埼玉縣、神奈川縣、愛知縣、兵庫縣新增確診個案亦超過100宗。

另外，北海道新增206宗確診個案，是三日內首次超過200人，傳播未停。死亡人數創單日新高，有14人。在札幌、旭川，截至11月30日，北海道1299張固定病床，使用率已達70％以上。，醫療負擔沉重。

日本首相菅義偉和東京都知事小池百合子表示，為防疫情蔓延，呼籲染疫風險較高的65歲以上長者不要使用「Go To Travel」。小池百合子表示，希望該措施的執行，能令大家在這段時間忍耐，「不要成為重症患者、不要出現重症患者、不要受感染。」

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責任編輯：羅嘉欣

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