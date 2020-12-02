【兒童健康】天氣轉冷預防小兒敏感咳鼻敏感　益氣健脾湯水强肺氣增抵抗力

▲ 天氣轉冷，湯水專家芳姐推介益氣健脾湯水強肺氣。

受東北季候風補充影響，天文台預料本周五及周六，氣溫將會下降至14至21度。天氣轉冷，小朋友容易因氣管收縮出現咳嗽不止、喉嚨痕癢及鼻敏感的情況。氣管之所以容易敏感，原來與肺氣不足有關，秋燥邪氣傷弱肺部、影響氣管。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享「淮杞海底椰虎乳靈芝雪耳湯」，預防小兒氣管敏感。虎乳靈芝能强肺氣，有「白靈芝」之稱，產自東南亞的一種茯苓菌，藥味不重，性質平和，適合小朋友服用。未切片前的虎乳靈芝像個灰色的乒乓球，切片後配上雪耳、淮山、海底椰及瘦肉等煲湯，是一款益氣健脾、強肺氣補的湯水。

芳姐亦建議，此湯水可加入無花果、陳皮等食材，幫助化痰、潤肺，老少孕婦皆可服。

【功效】

雪耳有「平民燕窩」之稱，有豐富的多糖類，當中葡聚醣能刺激淋巴細胞轉化，促進抗體形成，有抑制腫瘤細胞及增強免疫力之功用。百合能潤肺止咳、清心安神，配合其他藥材有治久咳之效。

【材料】

淮山 1兩

杞子 4錢

海底椰 3錢

虎乳靈芝 3錢

雪耳 2錢

瘦肉 適量

【方法】

1. 先將淮山、杞子等浸洗、雪耳去蒂。

2. 瘦肉出水。

3. 將全部材料放入煲內，用6碗水煮2小時成4碗即成。

養生食譜獲張佩芳授權。

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責任編輯：梁節儀