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粉嶺高球會32公頃土地擬改建公營房屋　預計2029年落成

社會 15:00 2020/12/02

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粉嶺高球場佔地172公頃，政府2023年將收回粉錦公路以東的32公頃用地，用作興建公營房屋。（資料圖片）

佔地172公頃的粉嶺高爾夫球場，政府擬於2023年9月收回一幅32公頃用地，之後開展前期工程，估計2029年改建成公營房屋。不過當局稱粉嶺高球場有助推廣運動，現階段沒有計劃改變高球場其餘140公頃用地的用途。

發展局局長黃偉綸回應立法會議員麥美娟的書面質詢稱，政府決定於2023年9月，收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，日後作公營房屋用途；目前該地皮正進行技術研究，黃稱進度理想，可按原計劃在明年初完成研究及諮詢持分者。當局爭取地皮在2023年9月復歸政府後，盡快開展土地平整及基建配套工程，讓公營房屋於2029年落成。

黃偉綸又稱，考慮到粉嶺高球場對於推動高爾夫球運動「普及化、精英化和盛事化」，設施是不可或缺，政府沒有計劃改變高球場其餘140公頃用地的土地用途。至於該140公頃用地的地契，於2027年6月屆滿，續約事宜會根據私人遊樂場地契約的政策處理。

至於迪士尼樂園附近的60公頃土地，儘管已無須預留作樂園擴建用途，但按分區大綱圖，該土地正劃作主題公園、度假酒店及相關用途，土地發展須低矮和不能作房屋用途。政府會以開放態度檢視用地的長遠規劃，如有需要會修訂法定規劃用途，以善用土地。

黃又強調，於交椅洲發展「明日大嶼」計劃，增加15萬至26萬個住宅單位供應，當中七成是公營房屋，有助應付長遠房屋需求，以及提供重置空間推動較大規模的舊區重建。立法會財委會正在討論前期研究撥款申請，如撥
款獲批，預計研究可於開始後42個月內完成。

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記者：吳卓峰

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