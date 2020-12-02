【新冠肺炎】港府正檢視內地及海外新冠疫苗數據　擬為全港市民免費接種

▲ 港府擬為全港市民免費接種新冠疫苗。

本港新冠肺炎疫情持續惡化，消息指今日新增逾百宗確診案，食衞局局長陳肇始透露，衞生防護中心轄下科專家委員會及專家顧問團正索取內地及海外新冠肺炎疫苗數據評估，港府亦已預留資金訂購相當於香港人口2倍數量的疫苗，初步構思予全港市民免費接種，並會以醫護、長者、長期病患等高危群組優先接種，料涉300萬人。

食衞局局長陳肇始今日(2日)出席立法會時回應議員質詢，提到衞生防護中心轄下的科學委員會及專家顧問團正向內地及海外的疫苗研發商，索取新冠肺炎疫苗數據及作評估，並採取雙管齊下策略為市民採購疫苗；包括已參與世衞「新冠疫苗全球獲取機制」，及會與個別疫苗製造商簽訂預先採購協議。

▲ 食衞局局長陳肇始今日出席立法會大會。（林宇翔攝）

她稱， 政府已預留資金訂購相當於香港人口兩倍數量的疫苗，而香港藥劑業及毒藥管理局及衞生署，將優先處理有關新冠肺炎疫苗的註冊申請，加快審批程序，並會視乎情況，不排除有必要時進行緊急立法。

陳肇始補充，港府初步構思免費讓全港市民接種疫苗，初期優先為醫護、長者、長期病患，以及容易傳播病毒予高危群組的院舍員工等群組接種，料涉及300萬人；又引述世衞資料，預計最快明年中、後期，才可進行較大規模接種。

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責任編輯：陳正怡