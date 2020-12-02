【新冠肺炎】議員憂慮裁員潮將至 羅致光：繼續推行抗疫防疫基金措施

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示，當局會繼續推行現時抗疫及防疫基金內措施。（林宇翔攝）

第二期保就業計劃上月結束，多名建制派立法會議員憂慮裁員潮將至，要求當局加推支援措施。勞工及福利局局長羅致光表示，當局會繼續推行現時抗疫及防疫基金內措施，並因應疫情發展，在必要時動用基金餘款。

工聯會黃國健在立法會大會上表示，希望當局可設失業援助金，認為政府在抗疫防疫方面的成效和精準度，未如理想，最近有電視台、航空公司，以及旅行社相繼裁員，他擔心即將會有失業潮，關注政府會否嚴陣以待，推出新一輪援助，抑或會臨渴掘井，對裁員潮麻木不仁。

民建聯鄭泳舜關注保就業計劃結束後，政府會否推行後續措施，支援有需要市民。

熱血公民鄭松泰指，面對新一波疫情，要求政府交代會否研究推出新一輪抗疫基金。他又稱，部份行業如展銷或劇團，因新一波疫情未能利用聖誕檔期做生意，損失慘重。

新民黨葉劉淑儀表示，不少自僱人士未能在早前的防疫基金得到援助，面對前所未有困境，建議當局派發食物券。

羅致光表示，政府會密切留意不同行業情況，又計劃開設3萬個臨時職位，現時已聘請約1萬人，當局會繼續聘請餘下職位，希望紓援失業情況。

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記者：尹櫻霖