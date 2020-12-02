麥肯錫研究：全球62%員工視心理健康為疫下最大挑戰

▲ 麥肯錫（McKinsey）發表研究報告指出，全球共有62%員工認為，心理健康問題成為疫情下最大挑戰。

新冠肺炎疫情爆發接近一年，市民不論在日常生活或工作中，都面臨突如其來的轉變，更會為個人心理健康帶來負面影響。最近，麥肯錫（McKinsey）發表研究報告指出，全球共有62%員工認為，心理健康問題成為疫情下最大挑戰。

麥肯錫近日發表一項報告，訪問全球1,100名高管以及2,656名員工，遍及全球11個國家或地區，藉此調查疫情如何影響員工的心理健康。報告發現，全球有96%公司會因應疫情制定新的人力資源政策，並為員工提供工作支援。不過，僅有6分之1受訪員工表示，曾經受到公司的支援。此外，全球共有62%員工視心理健康問題為疫下首要挑戰，當中女性員工比例最高，佔67%。另外，不少女性員工更面臨社交距離措施、工作機會減少，托兒服務需求增加等其他挑戰。

報告指出，在印度、巴西及中國地區，有75%至90%受訪者表示，會將工作環境的衛生安全問題，以及個人精神健康視為疫下挑戰，而美國、英國和法國地區，則有50%至60%的受訪者這樣認為。

報告認為，疫情會持續一段長時間才能結束，建議僱主在此段期間，應更加著重員工的心理健康問題，或需要重新考核員工的生產力和績效，為他們提供更多有薪假期等福利，並支援員工平衡工作與家庭生活，幫助維持良好的心理健康狀態。

責任編輯：李寶如