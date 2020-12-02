  • 21°C
香港時間 : 20201202日 (週三) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥肯錫研究：全球62%員工視心理健康為疫下最大挑戰

職場 15:14 2020/12/02

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

麥肯錫（McKinsey）發表研究報告指出，全球共有62%員工認為，心理健康問題成為疫情下最大挑戰。 

新冠肺炎疫情爆發接近一年，市民不論在日常生活或工作中，都面臨突如其來的轉變，更會為個人心理健康帶來負面影響。最近，麥肯錫（McKinsey）發表研究報告指出，全球共有62%員工認為，心理健康問題成為疫情下最大挑戰。 

麥肯錫近日發表一項報告，訪問全球1,100名高管以及2,656名員工，遍及全球11個國家或地區，藉此調查疫情如何影響員工的心理健康。報告發現，全球有96%公司會因應疫情制定新的人力資源政策，並為員工提供工作支援。不過，僅有6分之1受訪員工表示，曾經受到公司的支援。此外，全球共有62%員工視心理健康問題為疫下首要挑戰，當中女性員工比例最高，佔67%。另外，不少女性員工更面臨社交距離措施、工作機會減少，托兒服務需求增加等其他挑戰。

報告指出，在印度、巴西及中國地區，有75%至90%受訪者表示，會將工作環境的衛生安全問題，以及個人精神健康視為疫下挑戰，而美國、英國和法國地區，則有50%至60%的受訪者這樣認為。

報告認為，疫情會持續一段長時間才能結束，建議僱主在此段期間，應更加著重員工的心理健康問題，或需要重新考核員工的生產力和績效，為他們提供更多有薪假期等福利，並支援員工平衡工作與家庭生活，幫助維持良好的心理健康狀態。

責任編輯：李寶如

相關文章

【疫下筍工】新加坡foodpanda聘試食員　月薪兼伙食費達3.5萬
12:59 2020/12/01
【疫下筍工】新加坡foodpanda聘試食員　月薪兼伙食費達3.5萬
【良心老闆】英電商老闆豪派2億予員工當禮物　秘書36歲就可退休享福
13:31 2020/11/30
【良心老闆】英電商老闆豪派2億予員工當禮物　秘書36歲就可退休享福
【Black Friday】15 國亞馬遜員工聯合抗議　要求重視勞工權益
15:27 2020/11/27
【Black Friday】15 國亞馬遜員工聯合抗議　要求重視勞工權益
Alphabet旗下公司更新防疫政策　員工違反或遭「無薪隔離」及解僱
18:00 2020/11/26
Alphabet旗下公司更新防疫政策　員工違反或遭「無薪隔離」及解僱
疫情 健康問題 人力資源 有薪假 巴西 法國 英國 中國 印度 服務

最高瀏覽

【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
17:30 2020/11/27
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
11:54 2020/11/27
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯