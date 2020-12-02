政府周五辦「國家憲法日」網上座談會　楊潤雄籲學校安排學生在家看直播

▲ 楊潤雄指不少學校近月已把握「國家憲法日」的契機，在校內製作展板，為學生提供更多學習《憲法》的機會。

教育局局長楊潤雄表示，12月4日(星期五)是「國家憲法日」，特區政府將於當日以網上直播方式舉辦一場座談會，與市民一起探討「憲法與國家安全」的重要議題。教育局已向學校發布相關資訊，讓學校在疫情下暫停面授課堂期間，也可安排學生在家學習，觀看直播或稍後重溫內容。

楊潤雄今日以《把握學與教契機 參與國家憲法日活動》為發表局中人語文章說：「有國才有家，香港是國家一部分，我希望同學們透過「國家憲法日」的學習活動，認識國家的《憲法》，了解維護國家安全和穩定的重要性，日後積極參與及推動國家和香港的發展，創造更美好的未來。」

此外，教育局亦舉辦了一個「國家憲法日」網上問答比賽，讓學生透過學校指導及報名參與，寓學習於遊戲。他指出不少學校近月已把握「國家憲法日」的契機，在校內舉行不同的校本學習活動，例如製作展板，為學生提供更多學習《憲法》的機會，同學熱衷參與，增長知識。

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責任編輯 李志強