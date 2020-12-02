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【新冠疫苗】輝瑞疫苗獲英國批准接種　最快下周開始接種

社會 15:30 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

全球新冠肺炎疫情嚴重，各國都非常關注新冠疫苗何時可面世，英國疫情持續之際，英國民眾也關注何時可接種新冠疫苗。美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE）研製的新冠疫苗已獲英國當局許可。英國民眾料下周可接種輝瑞疫苗。與德國生物科技公司BioNTech（美：BNTX）合作研發的新冠疫苗，效用率高達95%。

早前報道指，當輝瑞獲英國藥品與保健品管理局（MHRA）許可後，輝瑞疫苗可在數天內開始供民眾接種。根據英國公共衛生部 （Public Health England）的指引，首批可接種疫苗的為安老院長者、安老院員工，然後是80歲或以上的長者、護理人員及NHS員工。

輝瑞（Pfizer Inc.）早前曾表示，其公司出產的新冠疫苗預計最快本月美國政府批准使用。

港府正檢視內地及海外新冠疫苗數據，擬為全港市民免費接種，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋

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