圍警總案黃之鋒囚13個半月林朗彥囚7個月　周庭囚10個月首入獄庭上痛哭

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去年6.21有人包圍警察總部，香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥及前副秘書長周庭早前承認煽動、組織及參與未經批准集結等罪，3人今（2日）於西九龍裁判法院分別被判監13個半月、7個月及10個月，即時入獄。裁判官指，3人在事件中均是積極參與者，在騷亂事件日益增加的背景下夥同犯案，判刑須阻嚇，以儆效尤。首次入獄的周庭於犯人欄內不禁痛哭。

3名被告依次為黃之鋒（24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）。黃及林早前在開審前承認煽惑他人參與未經批准集結罪，黃另承認1項組織未經批准集結罪；周則較早前已承認煽惑他人、及明知而參與未經批准集結兩罪。

裁判官王詩麗今判刑時指，雖然辯方為黃求情時，指黃案發時曾著示威者讓路給車輛通過，但案情顯示黃在案發前一天已經計劃包圍警察總部，認為判刑不能只聚焦在數秒情節，又指黃於去年6月20日至21日早上，透過手機發出多個信息，犯案並非一時意氣，而是深思熟慮。

裁判官指，3名被告在夏愨道中信大廈外呼籲示威者包圍警總，及後與示威者一同前往警總，並沿途高叫口號，及至到達警總後，黃再次呼籲示威者包圍警總，指因3人不停呼籲，示威者將雜物推向夏愨道的警方車輛出入口封鎖線，指3人都是積極參與者。

裁判官續指，當3人身處夏愨道時，必定留意現場示威者數以百計，3人作出煽惑行為時，亦必然預料到會有多人回應，而且3人呼籲示威者堵塞警總車輛出入口，有1輛警車須在其他警員協助下才能返回警總，相比起休憩公園或空曠地方的未經批准集結，本案情節更為嚴重。

裁判官又指，判刑須考慮潛在風險，指當時無人受傷實屬僥倖，認為不能忽視示威者與警員或其他市民發生衝突、甚或威脅到在場人士人身安全的可能性，又提到警方須調配人手維持秩序，警總內亦有服務受影響，認為3人行為使警方浪費人力物力。

最終就煽惑他人參與未經批准集結罪，裁判官以9個月為量刑起點，指黃扮演領導者角色，而林有4項類同案底，屬於加刑因素；周的量刑起點則為7個半個月。

裁判官指3人在騷亂事件及大規模公眾活動日益增加的背景下夥同犯案，3人分工合作，有人善於表達，作出呼籲，有人精於部署，有人善於適合做後勤工作等，認為案情嚴重，3人罪責相約，判刑須阻嚇，以儆效尤。

就黃所承認的組織未經批准集結罪，裁判官指黃組織了1個規模大、人數多及時數長的集結，而黃無間斷地站在警總門外，不斷高呼口號，牽動示威者情緒及統籌訴求，認為黃深得示威者附和，處心積慮及有策略地以領導者身份組織集結。裁判官將量刑基準訂在監禁15個月。

就周早前承認的明知而參與未經批准集結罪，裁判官指周在案中亦是積極參與者，不時舉紙牌及協助黃，並長時間參與集結。裁判官指案發時周並非面向警總，而是站在面向示威者的方向，更突顯了周的投入和參與，以12個月為量刑起點。

裁判官將黃及周的部分刑期分期執行，最終判處黃監禁13個半月，林監禁7個月，周禁監10個月，周申請保釋被拒，3人即時入獄。

案情指，2019年6月21日早上近11時，有示威者到夏愨道堵路，3名涉案被告與約400名示威者於夏愨道聚集，黃及林用擴音器呼籲示威者包圍警察總部，其後3名被告與示威者步行前往警總，沿途黃及林高叫口號。

示威者到達警總西翼車輛出入口處時，黃及周再次呼籲包圍警總。及至11時27分，黃及周到達軍器廠街，黃其後站於較高位置，持擴音器發言及呼籲現場示威者叫更多人前來，周則在旁協助及舉卡紙。

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記者：王仁昌