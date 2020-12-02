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圍警總案黃之鋒囚13.5月　周庭囚10個月林朗彥囚7個月

社會 15:30 2020/12/02

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（資料圖片）

去年6.21有人包圍警察總部，香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥及前副秘書長周庭早前承認煽動、組織及參與未經批准集結等罪，今（2日）於西九龍裁判法院判刑。黃被判監13.5個月，林被判監禁7個月，而周則被判監10個月，3人即時入獄。

3名被告依次為黃之鋒（24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）。黃及林早前在開審前承認煽惑他人參與未經批准集結罪，黃另承認1項組織未經批准集結罪；周則較早前已承認煽惑他人、及明知而參與未經批准集結兩罪。

裁判官今判處黃監禁13.5個月，而林被判監7個月，周則被判監10個月，3人即時入獄。

案情指，2019年6月21日早上近11時，有示威者到夏愨道堵路，3名涉案被告與約400名示威者於夏愨道聚集，黃及林用擴音器呼籲示威者包圍警察總部，其後3名被告與示威者步行前往警總，沿途黃及林高叫口號。

示威者到達警總西翼車輛出入口處時，黃及周再次呼籲包圍警總。及至11時27分，黃及周到達軍器廠街，黃其後站於較高位置，持擴音器發言及呼籲現場示威者叫更多人前來，周則在旁協助及舉卡紙。

黃於去年8月30日被捕，警方檢取黃的手機，發現黃曾於6月20日向他人發TG訊息，提及6月21日包圍警總的事宜。

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記者：王仁昌

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