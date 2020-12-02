公屋輪候津貼料明年7月起發放　合資格2人家庭每月可領2,200元

▲ 政府公布公屋現金津貼執行細節。（資料圖片）

為紓緩基層家庭因長時間輪候公屋而面對生活困難，政府建議提供現金津貼，目標明年中起接受申請，明年7月起發放津貼。

政府建議現金津貼金額，參考綜緩租津最高金額減半；即60歲以上合資格1人長者每月可獲1,250元，2人家庭每月2,200元，3人家庭每月2,650元，4人家庭每月3,000元，5人家庭每月3,300元，6人或以上家庭3,850元。獲批核申請的現金津貼，將會按月以銀行轉賬形式，發放予合資格申請者╱其關連成員。

房屋署計劃於明年6月下旬，向所有在明年7月或以前，已輪候公屋超過3年的一般申請住戶，發出津貼計劃通知書和申請表，以及於明年7月下旬，向所有將在2021年8月輪候公屋超過3年的住戶，發出通知書和申請表，如此類推。合資格而又有意申請現金津貼的住戶，需向房署遞交已填妥的申請表以作處理。

為防濫用，房署會抽樣調查。署方會在申請表上指明，作出虛假陳述╱聲明或提供虛假文件，均屬刑事罪行。警方可介入調查，申請者或可能遭檢控。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰