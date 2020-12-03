【海外升學】小五確診脊柱側彎立志當脊醫助同路人　港女生獲獎學金赴英4年圓夢

▲ 患脊柱側彎的Joanne，自小立志當脊醫，在2016年透過考取獎學金赴英讀脊醫，並即將執業，她期望日後能繼續進修脊柱側彎的治療，幫助更多同路人。

很多學生當準備報考大學，才會開始研究心儀科目，小學已夢想讀脊醫的鄭諾欣（Joanne）本身是脊柱側彎患者，因就診過程接觸到脊醫，欣賞其手法治療的奧妙和背後的科學原理，以成為脊醫為目標。Joanne在2016年透過考取獎學金赴英讀脊醫，並即將執業，她期望日後能繼續進修脊柱側彎的治療，幫助更多同路人。

▲ 她期望日後能繼續進修脊柱側彎的治療，幫助更多同路人。(湯炳強攝)

本港一直欠缺脊醫培訓課程，導致脊醫人手長期嚴重不足。香港脊骨神經科醫學院基金（HKCCF）自2014年推出獎學金計劃，全額資助本港學生到英國著名脊科學府AECC University College（英歐脊科醫學院）修讀脊醫碩士課程，計劃推出至今已有7名學生受惠，今年畢業的Joanne是其中一員。

Joanne自小立已立志當脊醫，她當年以英文科5等、數學和生物各考獲5星的成績，先透過英國大學聯招UCAS成功獲學院取錄，更豁免首年課程，直接讀第二年。

▲ 導師曾以她的脊柱側彎作為個案討論。(受訪者提供)

偏離倫敦擁國際化環境

AECC位於距倫敦兩小時車程的沿海南部小鎮Bournemouth，學院附設診所供病患求診，也讓學生實習。Joanne謂學院很少華人，學生主要是本地和北歐人，故她感到學院擁有濃厚國際化氣氛。

她回想因自己略過首年課程，第一年發現堂上有不少相關概念，其他同學已學過了，自己較難追，幸好同學們曾主動組成學習小組，幫助他們這班海外新生，Joanne謂在香港讀英中，語言上並沒有太大困難。「反而我性格內向，課程第一年便要實習，需要找一位拍檔互動，我比較膽怯，需要衝破心理關口，主動問人可否跟我配對學習。」

自幼受藝術訓練

Joanne性格富有親和力，她謂小學時入讀一間注重藝術訓練的學校，在濃厚的藝術氣氛中成長，功課壓力不大，成長過程很開心；而她自小學鋼琴、小提琴，並擁有八級水平，後來愛上國畫和油畫，學會藉不同藝術表達情感，培養出專注和面對困難的毅力。她笑言中學至今，因長期接受整脊治療，時會把感受反映到藝術上，例如一直特別鍾愛繪畫細緻的人體骨骼圖。

▲ 因長期接受整脊治療，她謂常會把感受反映到藝術上。(受訪者提供)

外表上Joanne的脊柱側彎弧度不太明顯，她謂自己是四弧脊柱側彎（俗稱S形），而不是三弧（C形）。身體相對地不會太過側向一邊，只會在穿着貼身衣物時，看到一些特徵，例如肩膀一高一低，一邊肩胛骨較凸，一邊腰部肌肉較凸，盆骨左右不平衡。「因很少有人察覺到，成長過程中並沒受過歧視和注目。另外，我做某些跳舞動作時，如練單腳站時因要遷就脊柱的弧度，會站得不夠穩陣。」

她回想自小五確診之後，一直沒間斷接受不同的整脊治療，當年初遇脊醫，已被其手法治療吸引，感到好奇，之後嘗試了解這是甚麼學科，小六那年已立志讀脊醫。「雖然我是脊柱側彎患者，但感恩因此令自己目標更清晰。即使沒有獎學金，我仍想讀這科目。」

▲ 當年Joanne(右二)已經能看到左肩胛骨較突出。(受訪者提供)

學生患者也會入讀

回想留學點滴，她謂AECC部分學生是病患，故她並沒有感到自己很特別。4年來最大得着除了學習之外，亦同時對自己病情認識更多。她坦言因自己是患者，修讀脊醫的過程，讓自己回想幼年期面對的治療法優劣。

「讀脊醫令我更深入理解自己，不只是過往表面理解的單純手法治療，也涉及日常習慣，包括姿勢、用力、飲食等等問題。希望回來執業後可以進修脊柱側彎的其他治療，幫助更多人作出全方位的治療。」

Joanne強調脊醫是一個獨立的醫療體系，研究、治療的是整個人體，包含骨骼、肌肉及神經，而學院的課程特色是理論實務兼重，首年已要學習病理學、解剖學、人體結構學。

低班已要學懂脊柱結構和器官解剖、醫學造影及驗血報告。每星期老師會給我們病例，請大家分組討論，老師會透過問題去引導，激發大家思考。

▲ 學院擁有附設診所，讓病患求診，及讓學生實習。(受訪者提供)

由於學院擁有附設診所，讓國內病患求診，及讓學生實習，她謂最特別是入讀第一年已需要觀摩師兄師姐診症情況，寫下感受和反思，也會在最後兩年會較專注在治療手法方面的學習和訓練。

觀察師兄師姐診症，可以學到面對病人如何溝通和聆聽病者心聲，以及如何因應自己的身形、高矮去施力。 脊醫需全面了解病人的習慣，而並非單單歸因脊骨的錯位問題，仔細聆聽很重要，故課程是以人為本的信念。我自己是患者，故容易感同身受，希望可以用知識更全方位去幫助患者。

▲ 課程最後1年有一科Business & Marketing，學生合作實地研究開設一間診所的決策，圖為她與專題研習的組員們合照。(受訪者提供)

曾治療厭食症同學

談到學習經歷，Joanne謂AECC學生會在最後一年真正診症，她最深刻是幫助一名患有厭食症的AECC德國同學。「她由頭到腳都有問題，例如腳踭、手踭有痛症，我們面談時，發現她的問題根源很深，例如她自細玩體操，現在愛舉重，其關節太軟，不應玩舉重，而需要以其他運動去加強其脊柱的穩定，然而運動是厭食症的心理需要，是她精神寄託，因此我需要不斷引導，讓她明白，同時又要體諒她心情。」

她謂用了3個月時間，成功讓女孩明白要轉換其他運動的目的，這個案令自己很有滿足感。「面對病人要有同理心、耐性，並需要觀察力，這方面過去的藝術修練，對我有很有幫助。」

至於AECC的支出，Joanne謂一年大約港元22至23萬，其中學費約港幣14萬一年，住宿每月約￡350至￡550(約港幣3640元至5720元)，生活費每月約￡400(約港幣4160)。

▲ AECC位於距倫敦兩小時車程的沿海南部小鎮Bournemouth，景色優美。(學院圖)

網上獎學金講座

今屆英國脊醫（碩士）獎學金在5月31日截止，有意申請獎學金的學生須先在今年1月15日透過英國大學聯招UCAS、申請英歐脊科醫學院（AECC），在獲取大學暫取通知書後，向香港脊骨神經科醫學院基金獎學金委員會申請獎學金。

AECC學歷要求如下：

-英國普通教育高級程度考試(GCE A-Level)中的生物及另一科學學科取得乙級或以上成績；或

-香港中學文憑試(HKDSE)中的生物及另一科學學科(不包括綜合科學)取得第5等或以上成績；或

-國際預科文憑試(IBDP)取得34分或以上，其中需包括高級程度的生物科及另一科學學科，生物科須取得第5等或以上成績；

-及國際英語水平測試 (IELTS) 6.5或以上；或同等認可水平。

HKCCF將於12月內舉辦網上獎學金講座， 詳情請瀏覽基金會Facebook或致電2152 1715查詢。

記者：胡麗珊