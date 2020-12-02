【踩過界II】受疫情影響取消緬甸拍攝　朱敏翰入行10年靠操肌添成熟味

▲ 朱敏翰客串台慶劇《踩過界II》。

由王浩信、張振朗、蔡思貝、秦沛等演出的台慶劇《踩過界II》正在熱播當中，當中《踩過界II》單元「便利店員兇殺案」原定到緬甸取景，相信因疫情而打亂《踩過界II》計劃。

▲ 朱敏翰在《踩過界II》飾演緬甸華僑Zaw。（《踩過界II》截圖）

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原定到緬甸取景

朱敏瀚單元「便利店員兇殺案」中飾演緬甸華僑Zaw，是兇案現場劏房住戶，並且透過視像作供指出「便利店員兇殺案」中的兇手為另有其人。

▲ 《踩過界II》原定緬甸取景。（朱敏翰IG）

朱敏瀚在IG分享與《踩過界II》的演員合照，並配文：「有幸參與#踩過界2 美中不足，一個本來出走緬甸的單元。btw龍彬，別來無恙嗎？」

《踩過界II》中飾演癲姐的蔡思貝留言：「Love this photo :)」

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操肌改星途

中學畢業就入讀TVB訓練班的朱敏瀚入行10年，因一副童顏成TVB「御用細佬」，4年前開始操練肌肉，令戲路擴闊，成功撇去之前的潺弱形象。

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家庭背景不俗的朱敏瀚，入行後堅持不問家人借錢，過去數年戶口長期只得數百元，他接受TOPick訪問時表示：「幸家人很好，媽咪會塞八達通給我，我盡量還是不會要。」

朱爸爸開設船運公司，因此朱敏瀚未有養家的壓力，家人亦對他入娛樂圈表示支持，朱敏瀚也為自己設下目標，將來可以養活全家人。

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