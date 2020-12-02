【保暖大法】日本節目實測冚錯被溫差可達4°C　專家教最保暖正確蓋被法

▲ 日本專家教最保暖正確蓋被法。

天氣漸冷，假如睡覺時不夠溫暖會令睡眠質素下降。有日本節目就分享了3種冬日保暖方式，包括：蓋被次序、貼暖貼位置及頸巾纏繞方式，讓大家保暖事半功倍。

蓋被次序其實大有學問，假如次序錯誤可影響體溫近4℃！節目實測3種蓋被順序，並測量3種蓋被方式下的溫度：

1：先蓋羽絨被，再蓋毛毯

2：先蓋毛毯，再蓋羽絨被

3：毛毯墊在床上，身上蓋羽絨被

結果發現，第2種方式溫度為21.7℃，第3種方式為25.6℃，即第3種方法更暖，被內的溫度高4℃！實驗證明，如將毛毯墊在床上，然後整個人睡在毛毯上，會更保暖。

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為什麼改變順序，就可達到如此奇效？專家解釋，身下鋪毛毯可減少體溫流失；而由羽毛組成的羽絨被，則要靠體溫膨漲才能達致保溫功效，因此愈貼近身體，才愈能保溫。

如果想再加暖，可在第3種方式的基礎上，再於被子上方疊一張薄毛毯，有效阻止熱力流失。但不能疊一張厚毛毯，因為厚毛毯太重反而會讓被內空間下墜，壓走熱空氣。

貼暖貼

貼暖貼的位置亦有差異！節目表示，暖貼最好貼在腹部，會比貼在腰間更暖。專家解釋，由於血液在45秒至50秒間就會環繞全身一周，所以如果在血液多的位置加暖，整個身體都會更有效地暖起來。而人體腹部附近有身體最粗的血管及大動脈，故貼在腹部，溫暖的血液便可流到全身。

▲ 暖貼最好貼在腹部，會比貼在腰間更暖。

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纏頸巾

寒冬期間不少人都會圍頸巾，但頸巾怎樣圍才會暖？節目實測了最常見的2種方法：交叉重疊、纏頸一圈，發現交叉重疊戴頸巾（圖A）是較為保暖方式。據服裝專家解釋，交叉重疊頸巾涉及的布料多，所以不會漏走溫暖的空氣，感覺更溫暖，但如纏頸一圈，纏頸範圍較小，所以反而不夠暖。

▲ 交叉重疊戴頸巾（A）是較為保暖方式。

▲ 交叉重疊戴頸巾是較為保暖方式。

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責任編輯：羅嘉欣