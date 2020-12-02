【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車

▲ Calvin和Gianne希望一起儲錢買樓。

不少情侶拍拖一段時間後都會考慮同居，而為了儲錢上車，難免要選擇租金較便宜的細單位或劏房。95後情侶Calvin和Gianne，拍拖一年多後，近月開始同居生活。雖然Calvin任職投資銀行，Gianne亦有穩定工作，但他們仍決定租住位於九龍城的4200元劏房，更在YouTube拍片分享睇樓心得和室內裝修等，希望能給有意搬出來的年輕人作參考。

23歲的Calvin和25歲的Gianne在交友App相識，拍拖約一年多。Gianne任職教育初創公司的商務拓展（Business Development），而Calvin在今年初畢業後，於6月找到投資銀行工作。

▲ 兩人合租了一個位於九龍城的100呎劏房單位。（受訪者提供）

租屋預算5000元內

原本家住東涌的Calvin，距離位於金鐘的公司非常遠，每天需要花費1個多小時坐車，車費亦很貴，加上希望有更多時間與Gianne相處，與Gianne商量後，決定搬出來。Gianne表示，在計劃搬出來住時，需要決定住哪個地區，他們下載了樓盤App，可以自行設定預算和地區，再尋找適合的樓盤。

我們的預算大約是5000元內，因為主要是方便Calvin交通，不會長住，不想花太多錢租屋，想多儲點錢為未來打算。

由於Gianne原本居於九龍城，連同近兩人工作地點的地區，他們共搜尋了4個地區，包括九龍城、旺角、尖沙咀和銅鑼灣。他們一度考慮在觀塘租工廈，但由於工廈並非住宅，消防條例和配套也較差而放棄。在看過數個樓盤後，Calvin和Gianne最後決定租住九龍城一幢唐樓2樓的100呎劏房，月租4200元。

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裝修帶出北歐風

早前Gianne和Calvin亦拍片介紹了劏房的裝修，全屋的牆身油漆、傢俬等，都由他們兩人合力包辦，從取得鎖匙，到砌好傢俬入伙，大約是一星期左右。雖然是住劏房，但他們仍花盡心思布置，希望增加室內的空間感，並且帶出北歐簡約風。

雖然住劏房，都不想太慘，希望地方舒服點，像一個屋企。

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整間屋都用了白色、灰色和淺啡色等大地色系，他們用了3個櫃去組裝成床架，令床下增加儲物空間，放置衣物和雜物，上面鋪上床褥、枕頭和被鋪，看起來很舒適整齊，不過由於床身太高，Gianne就需要踏上櫈仔才能上床。

另外，他們亦在網上購入二手書桌，於書桌下的抽屜放置各種生活用品，在牆上安裝了層架，並有一張掛牆摺板檯，拉開後就可以用作煮食和吃飯，平日不用時可以收起。

以下是他們租屋開支及傢俬裝修費用：

▲ 租屋開支。 （影片截圖）

▲ 傢俬開支。（影片截圖）

爭執中學習相處包容

現時兩人已同住了2個月左右，Gianne坦言，空間不太夠用。兩個人很難同時坐在一起食飯或工作，但因大家都要上班，不算太多時間一起在家中。Gianne又笑言，最初同住時兩人不時發生爭執，

通常都係好小事，例如講咗好多次想佢洗啲碗，但佢都冇做，到第二日又見到未洗，所以就會好忟。

▲ 早前兩人替朋友照顧狗狗一段時間。（受訪者提供）

不過，多數Gianne再三提醒後，Calvin都會做好，而經過一段時間磨合後，大家亦會更包容對方。雖然兩人都以結婚為大前提，不過Gianne表示，他們始終還年輕，而且都只出來工作一年多，即使要結婚也是數年後的事，但這幾年會繼續努力儲錢，希望買樓後再結婚。

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記者：林愛娜