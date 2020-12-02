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【新冠肺炎】今日新增103宗確診　97宗本地個案15宗屬源頭不明

社會 16:34 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

今日新增103宗確診。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（2日）新增103宗確診個案，包括6宗屬輸入個案和97宗本地個案，其中15宗屬本地感染源頭不明，13宗屬「跳舞群組」、日出康城地盤群組累計19人中招；另有39宗屬東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍的院友，累計44人染疫。

日出康城地盤群組今日新增16名確診患者，包括14名工作人員和2名員工家屬，該群組累計19人確診。詳情即看：【下一頁】

今日新增約70宗初步陽性個案，包括養和醫院一名洗腎病人。詳情即看：【下一頁】

港府早前宣布再次收緊防疫措施，包括二人限聚令、堂食時間至晚上10時，以及娛樂處所關閉等措施今日（2日）生效。詳情即看：【下一頁】

食衞局局長陳肇始透露，衞生防護中心轄下科專家委員會及專家顧問團正索取內地及海外新冠肺炎疫苗數據評估，港府亦已預留資金訂購相當於香港人口2倍數量的疫苗，初步構思予全港市民免費接種，並會以醫護、長者、長期病患等高危群組優先接種，料涉300萬人。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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