【新冠肺炎】73歲尼泊爾抵港婦染疫後不治　抵港檢疫期間曾感胃痛無胃口未通報

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，伊利沙伯醫院第5,110宗確診的73歲女病人，10月2日入院後確診，經治療後病毒檢測呈陰性，惟病人因呼吸衰竭須使用呼吸機，並於深切治療部繼續留醫，至今日中午去世；累計至今本港已有110名確診病人死亡。

第5,110宗確診的73歲女病人本身有長期病患，9月13日從尼泊爾到港，抵港後入住尖沙咀最佳盛品酒店，先後於9月13日及23日對新冠病毒呈陰性，惟9月25日卻出現無胃口及胃痛症狀，未有通報及提出要求醫。至2日後檢疫期滿，到油麻地立德大廈親友家中居住。

患嫗10月2日因發燒、嘔吐、腹瀉入住伊利沙伯醫院深切治療部，其後確診新冠肺炎，2名同住親友及後亦染疫。伊利沙伯醫院表示，患嫗經治療後病毒檢測呈陰性，並於10月19日獲解除其隔離令，惟其因呼吸衰竭須使用呼吸機，於深切治療部繼續留醫，及後病情持續惡化，延至今日中午12時53分離世。

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。累計至今本港已有110名確診病人死亡，當中有108名確診病人留醫公立醫院期間不治。

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記者：陳正怡