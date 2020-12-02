  • 21°C
香港時間 : 20201202日 (週三) 17:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】港府斥美國國會委員會報告不實　損害港美關係

政治 16:18 2020/12/02

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

特區政府強烈反駁，美中經濟與安全審議委員會報告。（經濟日報資料圖片）

美中經濟與安全審議委員會發表年度報告，批評落實港區國安法是違反一國兩制，嚴重損香港高自治、法治、人權及新聞自由。港府發聲明反駁報告，明言堅決反對無理攻擊及不實指控，並促美國尊重國際基本準則，停止干涉特區事務，強調港府會無畏無懼，依法履行維護國家安全的職責，不會被不合理實施的所謂制裁嚇倒。

政府發言人表示，報告是美國明目張膽干預香港的活生生例子，批評美國以人權、民主和自治為藉口，借香港問題打擊中國，形容做法虛偽，不但徒勞無功，更會損害港美關係及美方自身利益。

發言人續指，一國兩制實施是以憲法及《基本法》作法律依據，而非《中英聯合聲明》，又指《中英聯合聲明》不是中方對英方的承諾，不是所謂的國際義務，隨住國家對香港恢復行使主權和完成各項後續工作，有關條款已履行完畢。

對於報告有關港區國安法的評論，政府發言人強調，國家安全屬中央事權，美國亦有多項廣泛維護國家安全的法律，亦有條文具域外效力，認為委員會對港區國安法的攻擊是有雙重標準，而報告稱港區國安法無視香港市民的權利和自由，或削弱特區享有的高度自治，完全是錯誤與偏頗，反而落實以來，社會恢復穩定，而香港的金融市場和聯繫匯率制度續保持平穩、運作有序。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編緝：陳宛彤

相關文章

被美方制裁後以現金出糧　林鄭：家中藏大疊現金
23:04 2020/11/27
被美方制裁後以現金出糧　林鄭：家中藏大疊現金
林鄭月娥︰區議會過去一年「吵吵鬧鬧」　正研公職人員需受國安法約制
23:05 2020/11/27
林鄭月娥︰區議會過去一年「吵吵鬧鬧」　正研公職人員需受國安法約制
李家超︰警司警誡有效防止重犯　有悔意年輕人「情有可原」
20:21 2020/12/01
李家超︰警司警誡有效防止重犯　有悔意年輕人「情有可原」
港區國安法 政治

最高瀏覽

【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
17:30 2020/11/27
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
11:54 2020/11/27
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯