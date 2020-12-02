【港區國安法】港府斥美國國會委員會報告不實　損害港美關係

▲ 特區政府強烈反駁，美中經濟與安全審議委員會報告。（經濟日報資料圖片）

美中經濟與安全審議委員會發表年度報告，批評落實港區國安法是違反一國兩制，嚴重損香港高自治、法治、人權及新聞自由。港府發聲明反駁報告，明言堅決反對無理攻擊及不實指控，並促美國尊重國際基本準則，停止干涉特區事務，強調港府會無畏無懼，依法履行維護國家安全的職責，不會被不合理實施的所謂制裁嚇倒。

政府發言人表示，報告是美國明目張膽干預香港的活生生例子，批評美國以人權、民主和自治為藉口，借香港問題打擊中國，形容做法虛偽，不但徒勞無功，更會損害港美關係及美方自身利益。

發言人續指，一國兩制實施是以憲法及《基本法》作法律依據，而非《中英聯合聲明》，又指《中英聯合聲明》不是中方對英方的承諾，不是所謂的國際義務，隨住國家對香港恢復行使主權和完成各項後續工作，有關條款已履行完畢。

對於報告有關港區國安法的評論，政府發言人強調，國家安全屬中央事權，美國亦有多項廣泛維護國家安全的法律，亦有條文具域外效力，認為委員會對港區國安法的攻擊是有雙重標準，而報告稱港區國安法無視香港市民的權利和自由，或削弱特區享有的高度自治，完全是錯誤與偏頗，反而落實以來，社會恢復穩定，而香港的金融市場和聯繫匯率制度續保持平穩、運作有序。

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責任編緝：陳宛彤