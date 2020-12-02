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【新冠肺炎】亞博館明日啟用多兩個展館接收病人提供500張床　醫管局籲病人勿在治療範圍內影相拍片

社會 16:52 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

本港今日（2日）新增過百宗新冠肺炎確診個案。（黃建輝攝）

本港今日（2日）新增103宗新冠肺炎確診個案，本地感染佔97宗，當中15宗屬源頭不明。醫管局表示，明日（3日）會啟用亞博館8號及10號館作社區治療設施，可額外提供500張病床及20個負壓病室。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻解釋，近期患者多屬50及60歲群組人士，大部分入院時情況穩定，部分則較差，現時公立醫院深切治療部使用已超過5成，醫管局料未來數星期或有病人情況惡化及需要深切治療。

劉家獻指，網上流傳有圖片顯示亞博館有病人沒有佩戴口罩或聚集，呼籲病人自律及合作，遵守醫護人員指出，任何人都不應在醫療設施範圍內影相及拍片。

劉家獻指，截至今早9時，過去24小時醫管局共呈報121宗懷疑個案；再多33名確診病人康復出院，至今共5,394人康復出院；現時有860名確診者在20間醫院及亞博館留醫，其中17人危殆、11人嚴重，其餘832名病人情況穩定。

他續稱，公立醫院正使用1,185張負壓病床及644間負壓病房，其使用量分別是73%和64%；而亞博館正接收了360名病人。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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