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【男排女將】陳卓賢拍排球戲觸傷舊患　Ian有意跟MIRROR組隊打比賽

娛樂 16:51 2020/12/02

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陳卓賢觸傷舊患。

ViuTV原創劇《男排女將》正在播出，劇集由真人真事改編，講述幾個熱愛排球的年輕人，因未達標而遭受摒棄，失意的他們遇上排球夢碎的前香港女子排球隊成員，彼此間竟然起了不可思議的化學作用，更組成球隊「力圖」。其中MIRROR成員Ian（陳卓賢）更為拍一場排球戲負傷上陣。

《男排女將》熱播當中。

 

【男排女將】鄧麗欣重拾排球夢代入感重　Stephy拍劇技癢想落場打波
 

《男排女將》講述一班年輕人熱血追逐排球夢，劇中有不少打排球場口，其中一場就講到陳卓賢（Ian@MIRROR）飾演的魚仔練習「殺波」時失平衡跌倒，右手先著地導致手腕扭傷。

 

Ian為前香港排球隊代表。

 

為求效果逼真，Ian落力拍攝，更因此「假戲真做」，不慎扭傷手腕。身為前香港排球隊代表的Ian解釋指以前訓練時難免會練到周身傷，今次可能是意外觸傷舊患，不過Ian透露手腕傷勢並不嚴重，笑言只是「好小事」，向粉絲們大派定心丸。

 

【男排女將】由劇集拍檔到《全民造星》師兄弟　陳卓賢+顧定軒靠Stephy舊歌回復士氣

 

MIRROR一眾成員為拍攝劇集積極練波，球技進步不少，對排球運動亦開始產生興趣，更笑指有意組隊打比賽，Ian表示不介意加入球隊，但就說最少要一年後才可參加：「我今年先正式係甲一球員名單取消註冊，根據香港排球總會嘅規例，我要等一年先可以再組隊參加丙組賽事。」

 

Ian有意與MIRROR兄弟組隊打比賽。

 

他又笑謂：「到時睇下點啦，我驚大家冇時間練波，唔練波去打比賽就一定輸硬！」

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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