濕疹和銀屑病是兩種令人容易混淆的皮膚病,皮膚專科醫生陳湧與我們分辨這兩種病症。



濕疹和銀屑病在病徵上有何不同?

銀屑病俗稱牛皮癬,皮膚呈紅色斑塊狀,覆蓋銀白色的皮屑,皮屑經常大量掉下¹。皮膚增生變厚、粗糙。患處有大小不一的丘疹、紅塊,邊界非常明顯¹。主要出現於頭皮、關節外側及背部,亦見於身體不同位置¹。部分患者有指甲病變、膿皰,甚至銀屑病關節炎¹。發病高峰期為15至30歲及50至60歲²。



濕疹皮膚乾燥、皮屑不多,有明顯發紅、痕癢、滲水,嚴重時會皮膚開裂³。患處皮膚的邊界模糊,會有水泡,沒有膿液。濕疹會出現於全身不同部位,身體、四肢、面部、頭皮等³。與銀屑病最明顯分別是濕疹出現於手腳關節內側³,⁴,銀屑病則在關節外側⁴。另外,濕疹沒有指甲病變⁴。濕疹常見於小孩及成年人³,不少濕疹患者從嬰兒期或兒童階段開始發病⁵。

濕疹和銀屑病的成因?

濕疹是皮膚免疫系統過分反應,受致敏源刺激而發病,亦與皮膚屏障受損有關⁴,⁶。致敏原可以來自環境或日常接觸物,最常見的是塵蟎,還有衣服物料、護膚品成分、金屬等⁴,可引起皮膚紅腫、痕癢³。銀屑病則是自身免疫系統出現問題¹,變成自己攻擊自己的情況,引致皮膚過度增生變厚,乾燥如牛皮。兩種疾病均受多元因素影響,遺傳因素是其中之一¹,³,⁴,而精神壓力和休息不足均會令病情變得嚴重¹,⁴。

濕疹是香港最常見的皮膚病之一⁷,相比之下,銀屑病患者則比較少,約佔整體人口少於1%⁸。

根據臨床經驗,這兩種疾病對患者的情緒和生活帶來甚麼影響?

由於這兩種病令皮膚異常,影響病人的外觀,所以部分病人不喜歡外出,或者長年累月穿着長袖衣服去遮掩皮膚,以免惹來別人奇異目光。雖然這兩種病均不具傳染性,但部分人對病症不認識而擔心受傳染,令病人感到尷尬,影響病人的社交生活,甚至影響他們的學習和工作。此外,由於有遺傳因素,有病人會因病影響生育的決定。目前這兩種病並未有根治的方法,只能透過藥物控制病情,部分患者會因病情長期反覆而感到沮喪,家人和朋友的支持相當重要。

濕疹和銀屑病的主要治療方法?

濕疹方面,主要建議患者勤用護膚乳,增強皮膚保護屏障功能、遠離致敏原和使用外塗藥物,包括外用類固醇,或視乎病情使用抗組織胺藥物³,⁹。若病情嚴重,會採用光學治療、口服免疫系統抑制劑⁹。光學治療透過紫外線達至消炎功效,不會影響身體其他器官,但較費時,亦有機會曬傷皮膚⁹。口服免疫系統抑制劑對大部分患者有顯著成效,但會影響整個免疫系統,副作用較多,故需長期監察副作用⁹。至於銀屑病,主要採用外用類固醇改善發炎情況,亦會使用光學治療和抑制免疫系統的口服藥物¹⁰。銀屑病患者需注重休息、均衡飲食和保持樂觀心境,以穩定自己的免疫系統。



此外,近年新興療法生物製劑針對病情嚴重的銀屑病和濕疹患者,如果病人嘗試過以上的傳統方法仍未能令病情受控,可考慮使用¹⁰,¹¹。生物製劑成效明顯,副作用較傳統藥物少,但費用昂貴,故此病人宜先了解¹⁰,¹¹。



生物製劑是新興療法,請加以解釋其療效?

生物製劑主要用於抑制免疫系統過度活躍和發炎因子¹²,因為身體內的發炎因子白細胞介素分泌異常會導致濕疹和銀屑病發作。



以濕疹為例,主要由身體內的白細胞介素⁴和白細胞介素¹³引起,生物製劑透過抑制這兩種發炎因子,控制病情¹³。生物製劑適用於中度至嚴重濕疹患者,消炎效果明顯,尤其是皮膚痕癢問題¹³。患者用後睡眠質素提升¹⁴,不再抓傷皮膚至床單滲滿血痕。全身濕疹範圍減少,通常用藥後數個月大部份皮膚得到改善¹⁴。副作用相對傳統藥物輕微,不會影響整體免疫力,部分人可能有頭痛、肌肉痛和眼乾澀等¹⁵。

