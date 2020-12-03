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【醫療意外】手術中被愛滋病患者血液濺入眼　兩醫生展開24小時自救行動

健康 11:26 2020/12/03

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醫生進行手術期間被愛滋病患者血液濺入眼，隨即展開自救。

醫療意外可大可小，內地一名外科醫生近日分享一次手術過程中，不慎被針刺破手指，而同場另一名醫生亦意外被病人血液濺入眼中。其後兩人被告知病人是HIV陽性，隨即運用醫學知識，展開24小時自救行動。

據內地醫學網站「丁香醫生」，化名「柳丁」的急診外科醫生，今年10月接獲一個腦外傷的中年男患者個案。依規定應向病人查詢病史，再等待血液報告才能進行手術。但由於病人腦部出血過多，已壓迫到腦組織，柳丁不得不立即進行手術，拯救垂危傷者。

手術由柳丁及其學長負責，期間病人血液不慎飛濺到學長眼中，而手術針刺亦刺破了他和學長的手指。時間緊迫，二人只是簡單沖洗一下，換了一雙手套繼續手術。

手術足足進行了3個小時，得以順利完成。豈料隔天，護士卻告知「病人是HIV陽性」，即是愛滋病病毒攜帶者。當下柳丁腦中一片空白，而鎮定下來後，他開始和學長展開24小時自救行動：

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文章提及，發生HIV暴露後盡可能在最短時間內 (盡可能兩小時內) 進行預防性用藥，最好不超過24小時，但即使超過24小時也建議實施預防性用藥，用藥療程為連續服用28天。

暴露與服用藥物的時間間隔越短，受感染的免疫細胞越少，服用阻斷藥物的效果也就越好。

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責任編輯：羅嘉欣

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