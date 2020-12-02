【醫護確診】聯合醫院外展職業師染疫曾接觸10名復康訓練病人　該院內外科2病人確診

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（陳靜儀攝）

本港今日（2日）新增103宗新冠肺炎確診個案，本地感染佔97宗，當中15宗屬源頭不明。 聯合醫院內科及外科各有一名病人入院篩查時確診，有另外5名病人被列為密切接觸者；該院一名外展職業治療師同樣染疫，未確定感染途徑，接觸病人有穿個人防護裝備。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，聯合醫院一名職業治療師昨日（1日）知悉確診，其工作是外展服務，上門為病人提供職業治療服務，醫管局暫時未確定感染途徑，只知對方於11月22日至12月1日期間曾接觸10名接受復康訓練病人，期間有穿個人防護裝備。

劉家獻續指，一名52歲女士周一（11月30日）早上因頭暈前往醫院求醫，昨日初步確診後，隨即送往隔離病房，與患者同一病房的5名內科病人被列為密切接觸者，需要隔離檢疫，他們的病毒測試暫呈陰性，醫護人員全部有穿著合適保護裝備，無醫護需隔離。

劉家獻說，另一名77歲女士，昨晚因泌尿科問題及發燒，入住外科的隔離病房，今早確診，她因自身問題需使用正壓呼吸機，在病房內沒有佩戴口罩，期間3名職員曾短暫進入相關病房，當時只戴了外科口罩，因此會被列為密切接觸者，需要隔離檢疫。

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記者：陳曉瑩