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全體公務員將宣誓或簽聲明　聶德權稱準備工作接近尾聲

政治 16:55 2020/12/02

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上周公布的施政報告中提及，公職人員宣誓問題，而在今年7月1日後入職的公務員，已經需要宣誓或簽署聲明。公務員事務局局長聶德權回應立法會議員書面質詢時稱，一次過進行全體公務員宣誓或簽署聲明，敲定和落實的準備工作已經接近尾聲。

聶德權表示，誓言聲明內容，是公務員一貫責任及承擔，假如不簽署聲明或宣誓，會令人質疑該公務員，是否具備公務員的基本責任感及承擔，有關人員的升遷必然受影響，強調局方正諮詢法律意見，釐清和確定，如果現職公務員不簽署聲明或宣誓，須採取的有關跟進行動，當局會在短時間內，按既定機制與主要的公務員團體溝通，然後盡早作出公布。

另外，今年7月1日至10月31日期間，加入政府並作聲明的公務員，約有2980人，分別來自約140個職系，未有公務員因不作聲明，而被終止聘任，所有就任人員已經簽署聲明。

已作出聲明的新入職公務員中，有302人來自警務處，為人數最多的部門，其次是246人的消防處。

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責任編緝：陳宛彤

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