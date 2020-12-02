【新冠肺炎】新增約70宗初步陽性個案　包括養和醫院一名洗腎病人

▲ 今日新增約70宗初步陽性個案。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開疫情記者會。今日（2日）新增103宗確診個案，包括6宗屬輸入個案和97宗本地個案，其中15宗屬本地感染源頭不明。

張竹君指，今日新增約70宗初步陽性個案中，包括一宗與養和醫院一名洗腎病人，他與早前一名72歲的洗腎男病人相關。張指，二人均是在11月24日洗腎，分別在單人空間洗腎，惟今日初步陽性個案的人士是在隔離的單位，當局正追蹤當時一同洗腎的人士，包括一至兩位病士及幾位工作人員。

她認為上址在11月24日有傳播，有關人士有定期做檢測，其11月24及28日的檢測結果是陰性，惟昨日（1日）的結果是陽性，其單位附近的地方會進行大消毒，當局相信病人是在院內感染。她又指，早前確診的病人在11月24日洗腎，當時有兩位病人同時在洗腎，有關人士需要檢疫。

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記者：郭詩詩