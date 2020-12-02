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【一秒拳王】戲院關門前優先場秒速爆滿　周國賢+林明禎拍片感謝觀眾

娛樂 17:10 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

《一秒拳王》昨日五場優先場極速爆滿。

《一秒拳王》原定於12月3日全港上映，可惜因疫情再次爆發，政府再次由12月2日星期三起關閉戲院14日，昨晚《一秒拳王》5場優先場成為戲院關閉前最後場次，而五場優先場在傍晚時已全爆滿！

當中旺角百老匯一場優先場票房已勝同日《鬼滅之刃》七場加起來的票房成績！導演兼主演趙善恆決定帶領團隊突襲謝票，以感謝觀眾支持！
 
《一秒拳王》在戲院關門前掀起fans撲飛潮，票房形成一片「紅海」，一票難求！導演兼主演趙善恆決定突擊謝票，聯同《一秒》演員張建聲及飾演周國賢兒子「良哥」的熊倬樂，齊齊親身答謝觀眾熱情支持！

趙善恆聯同張建聲及「良哥」熊倬樂親身答謝觀眾熱情支持！

趙善恆感恩道：「昨日知道戲院要關門時，心情很沉重，但當我知道晚上五場優先場都爆滿，我跟團隊決定要去戲院親身答謝大家，多謝大家的支持。在這段時間，希望大家保重身體，我們在戲院重開時再見。」

張建聲謝票時亦呼籲觀眾，不要因為關戲院而忘記《一秒拳王》：「希望大家在戲院重開時，再回來二刷三刷！」

而周國賢、林明禎、泰國男神查朗桑提納托古 （Chanon Santinatornkul）亦有拍片在戲院播出感謝觀眾支持。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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