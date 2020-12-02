【工展會】今屆實體展延期舉行將辦網上版　廠商會：當局決定我們別無選擇

港府今日（2日）起開閉所有公共娛樂場所，包括維多利公園，令工展會實體展未能如期舉辦。香港中華廠商聯合會（廠商會）今日（2日）宣佈，鑑於工展會屬於表列場所之一，將按政府規定，把原定在下周六（12日）至明年1月4日在維園舉行的「第55屆工展會」延期，會方將推出「網上工展會」，詳情將於稍後公布。

廠商會第二副會長兼廠商會展覽服務有限公司主席徐晉暉對當局的決定表示無奈，向受影響的300多家參展商、贊助商、承建商和所有服務提供者致歉。

他說：

工展會是露天活動，有別於一般展銷會，而且我們已不惜工本增設防疫措施，風險已降到最低，但鑑於當局的決定，我們也別無選擇。

廠商會會長吳宏斌對工展會最終未能如期舉行感到十分失望，

即使面對許多不確定性，但為了中小企的存亡，廠商會依然選擇迎難以上，希望盡最大努力把工展會辦好，期間已付出了不少心血和資源。如今被迫延期，肯定會令很多支持工展會的參展商和市民感到失望。

吳宏斌指，疫情防控始終關乎整個社會的福祉，故仍會尊重特區政府的決定，並感謝當局一直以來的協助。

廠商會稱，香港百業連月來飽受疫情和各項社交距離措施衝擊，正面臨經營危機，亟待支援，會方仍會繼續向當局爭取合適的場地檔期，以備疫情有所緩和後能重新舉辦工展會。

該會續言，倘若未能成功另覓日子補辦，會方將按早前協議，向展商退回8成參展費，而所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將悉數退回。

廠商會表示，雖然實體工展會未能如期舉行，但主辦方將推出「網上工展會」，繼續協助企業推廣商品，把握年尾消費旺季的重要時機，同時讓市民在居家抗疫期間，亦能在線上享受工展會的購物優惠，詳情將於稍後公布。

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責任編輯：蘇文軒