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【踩過界II】張曦雯換上秋冬裝　毛衣藏玄機展現性感派福利

娛樂 17:08 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

張曦雯換上秋冬裝。（取自張曦雯IG）

張曦雯 (Kelly)有份演出的《踩過界II》正在熱播。近日天氣漸轉涼，張曦雯在個人社交平台上載換上冬裝的照片。

雖然是長袖的黑色毛衣，但在胸口位置卻有一個大窿，不失性感，她寫道：「Sweater weather 🍂 Could live in knits 🥰。」

（取自張曦雯IG）

（取自張曦雯IG）

撰文 : TOPick柴犬出動

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