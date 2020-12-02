【踩過界II】張曦雯換上秋冬裝 毛衣藏玄機展現性感派福利 娛樂 17:08 2020/12/02 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 ▲ 張曦雯換上秋冬裝。（取自張曦雯IG） 張曦雯 (Kelly)有份演出的《踩過界II》正在熱播。近日天氣漸轉涼，張曦雯在個人社交平台上載換上冬裝的照片。 雖然是長袖的黑色毛衣，但在胸口位置卻有一個大窿，不失性感，她寫道：「Sweater weather 🍂 Could live in knits 🥰。」 ▲ （取自張曦雯IG） ▲ （取自張曦雯IG） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【踩過界II】張曦雯報喜介紹家中新成員 Kelly晒童年照被指似長髮吳彥祖 13:03 2020/11/23 【踩過界II】張曦雯報喜介紹家中新成員 Kelly晒童年照被指似長髮吳彥祖 【踩過界II】姜麗文超性感現身《流行經典50年》 再遇前度鄭俊弘零尷尬合照 【多圖】 今日 11:37 【踩過界II】姜麗文超性感現身《流行經典50年》 再遇前度鄭俊弘零尷尬合照 【多圖】 【木棘証人】張曦雯與爸媽無所不談 新手爸爸羅子溢：現在做父母心態要開放 16:12 2020/10/29 【木棘証人】張曦雯與爸媽無所不談 新手爸爸羅子溢：現在做父母心態要開放 張曦雯 踩過界 電視劇 TVB 三日兩夜