【踩過界II】張曦雯換上秋冬裝　毛衣藏玄機展現性感派福利

▲ 張曦雯換上秋冬裝。（取自張曦雯IG）

張曦雯 (Kelly)有份演出的《踩過界II》正在熱播。近日天氣漸轉涼，張曦雯在個人社交平台上載換上冬裝的照片。

雖然是長袖的黑色毛衣，但在胸口位置卻有一個大窿，不失性感，她寫道：「Sweater weather 🍂 Could live in knits 🥰。」

▲ （取自張曦雯IG）

▲ （取自張曦雯IG）