【減肥大作戰】減肥都可以食零食　營養師推介8款日式超市低脂零食

▲ 營養師推介8款可於日式超市購買的低脂零食

減肥期間「口痕」想吃零食，但又擔心有罪疚感？只要懂得選擇，市面也有不少適合減肥人士的零食。尚營坊營養師在其facebook專頁推介8款低脂零食，於日式超市「驚安の殿堂」（Don Don Donki）有售，減磅期間也可進食。

尚營坊營養師推介以下8款，包括魚乾、米菓、番薯乾等，並為減磅人士換算食用份量。

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1. 龜田製菓 醬油米餅

食用份量：1小包(14g）=1份五穀

卡路里：48kcal

2. Friends Foods 小沙丁魚乾

食用份量：1包(14g)=1份蛋白質+0.5份脂肪

卡路里：58 kcal

3. Maruesu 焗甜番薯

食用份量：1包（53g） =1.5份五穀

卡路里：82kcal

4. Recompense 安納芋味多士（1包9件）

食用份量：3件=1份五穀+1份脂肪

卡路里：99kcal

5. KAMEDA 龜田 芥辣柿之種米菓

食用份量：1小包（30g）

卡路里：144kcal

6. 岩涿製菓 鹽味米菓

食用份量：2小包（18g）=1份五穀+1份脂肪

卡路里：92kcal

7. 三幸製菓 雜錦米餅

食用份量：4小包=1份五穀+1份脂肪

卡路里：100kcal

8. Quality 煙魷魚

食用份量：1包（57g）=2份蛋白質

卡路里：104kcal

內容獲「尚營坊」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣