【減肥大作戰】減肥都可以食零食 營養師推介8款日式超市低脂零食
減肥期間「口痕」想吃零食，但又擔心有罪疚感？只要懂得選擇，市面也有不少適合減肥人士的零食。尚營坊營養師在其facebook專頁推介8款低脂零食，於日式超市「驚安の殿堂」（Don Don Donki）有售，減磅期間也可進食。
尚營坊營養師推介以下8款，包括魚乾、米菓、番薯乾等，並為減磅人士換算食用份量。
1. 龜田製菓 醬油米餅
食用份量：1小包(14g）=1份五穀
卡路里：48kcal
2. Friends Foods 小沙丁魚乾
食用份量：1包(14g)=1份蛋白質+0.5份脂肪
卡路里：58 kcal
3. Maruesu 焗甜番薯
食用份量：1包（53g） =1.5份五穀
卡路里：82kcal
4. Recompense 安納芋味多士（1包9件）
食用份量：3件=1份五穀+1份脂肪
卡路里：99kcal
5. KAMEDA 龜田 芥辣柿之種米菓
食用份量：1小包（30g）
卡路里：144kcal
6. 岩涿製菓 鹽味米菓
食用份量：2小包（18g）=1份五穀+1份脂肪
卡路里：92kcal
7. 三幸製菓 雜錦米餅
食用份量：4小包=1份五穀+1份脂肪
卡路里：100kcal
8. Quality 煙魷魚
食用份量：1包（57g）=2份蛋白質
卡路里：104kcal
內容獲「尚營坊」授權轉載
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責任編輯：黃泳欣