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【香港小姐】廖慧儀前度千字遺書曝光　Sam難捨舊情控訴女友背叛自己

娛樂 17:47 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

廖慧儀前男友遺書曝光。

「狂野港姐」廖慧儀（Jessica）前度男友Sam，今晨在油麻地一座大廈高處墮樓，送院後不治，Sam的胞妹在哥哥IG證實死訊，而Sam的胞妹並向傳媒公開了哥哥的遺書，又指已向廖慧儀告知噩耗，卻未獲對方回覆。

廖慧儀前男友Sam今晨在油麻地一座大廈高處墮樓，送院後不治。而Sam的胞妹胞在哥哥IG Story上留言：「哥哥已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知。」

Sam一直放不下廖慧儀。

【港姐2020】大熱空姐廖慧儀傳被機師追求 港大建築系賴琦媛：Benz都係名車？

其後有傳媒聯絡了Sam妹妹，她透露了Sam生前已經常感到心情低沉，提不起勁，但也有積極想變得更好。

可是Sam近月卻曾5、6次走上天台，妹妹跟朋友亦勸喻數次，可是最終仍阻不了悲劇發生。

Sam妹妹又向傳媒展示在電腦找到的遺書，長達千字的遺言，顯示了Sam心情和意志極度消沉。

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「找不到生存的理由」

Sam在遺書中指出自9月先後經歷失業、被背叛、分手、失戀，一生中重要東西已失去，一直在情緒崩潰不穩定的情況，自覺很累，不想再堅持下去。

Sam又指失去了愛情後，已找不到生存下去的理由，雖感謝家人和朋友的慰藉，但他知道有些事情就是放不開。

在遺書中，Sam不斷回憶種種跟女友的甜蜜回憶，但自女友參選後，一切也改變，他明言這或者對方一直想要的知名度，最後終於實現，但她的世界不再只有Sam。

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Sam坦言女友參選後一個月，他便失去了所有東西，而女友一再瞞騙和欺騙他，用無數個大話瞞住他跟另一個人出去，最後更提出分手，Sam用盡方法挽救，可惜情已逝，而他亦放不下一生最愛。

廖慧儀前度生前控訴孔德賢撬牆腳　上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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