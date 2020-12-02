【港區國安法】美國會報告稱違一國兩制　外交部駐港公署：廢紙一張

美國國會的美中經濟與安全審議委員會發表報告，提及港區國安法損害一國兩制。外交部駐港公署批評報告，粗暴干涉中國內政及香港事務，並斥報告充滿偏見、謊話連篇，赤裸裸的雙重標準令人憤慨和不屑。

外交部駐港公署發言人認為，報告 衊中方破壞 一國兩制，完全是信口雌黃、顛倒黑白，又指依法制定港區國安法，得到包括香港同包在內的14億中國人、國際社會所廣泛支持和擁護，令香港迎來由亂轉治的重大轉折。

發言人又批評，美方取消香港獨立關稅區地位、唱衰香港營商環境，並為「攬炒派」和違法犯罪份子癱瘓特區政權機關撑腰打氣，是唯恐香港不亂，直言美方完全是 賊喊捉賊、倒打一耙。

發言人更稱，報告 謊話連篇，是毫無公信力，注定會被扔進歷史的垃圾堆，強調一國兩制不是任何詆毀抹黑可以撼動，而打「香港牌」遏制中國發展的圖謀，是終究不會得逞。

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責任編緝：陳宛彤