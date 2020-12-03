【育兒心得】張堅庭楊諾思夫婦跟子女做最佳密友　至今仍保持溫馨親咀習慣

▲ 張堅庭和楊諾思（Cindy）是圈中的模範夫妻，兩人育有兩子一女，一家人關係密切，到底Cindy有何育兒心得？

張堅庭和楊諾思（Cindy）是圈中的模範夫妻，兩人育有兩子一女，一家人關係密切，張氏一家更有不少不為人知的甜密溫馨舉動，簡直羨煞旁人。Cindy跟女兒Jasmine感情尤其親密，更有只限她倆的女生secret talk，到底兩母女有何密計？Cindy又有甚麼心底話想跟女兒說？

Cindy中文名字楊諾思中的「諾」，有承諾及傳承之意，她為女兒起名為張一諾，寓意一諾千金，做人必須有誠信，一個「諾」字，令母女之間多了一個親密的連繫。23年前Jasmine呱呱墮地，今天已是個亭亭玉立的少女，去年大學畢業，最近更加入了媽媽家族的英皇鐘錶珠寶當管理培訓生，母女間有更多共同話題。

▲ 一家人不時去旅行，這是攝於2015年聖誕的日本之旅。（受訪者提供）

▲ Jasmine去年大學畢業，一家人特別飛到美國出席畢業禮。（受訪者提供）

▲ 楊諾思及女兒的名字中都有「諾」字，由她創立的自家珠寶品牌也特意起名「Nuo」（普通話「諾」的拼音），表達了母女之間的親密連繫與傳承，最近更以母女檔演繹珠寶首飾。（受訪者提供）

▲ Jasmine視媽媽為好友，更非常樂意跟媽媽一同外出消遣。（受訪者提供）

▲ Jasmine形容Cindy為一個滿分媽媽，令Cindy甜在心頭。（湯炳強攝）

問到Jasmine對於這位剛榮升她老闆的媽媽如何評分？她大方回答︰「在公司內，8.5分吧，因為她做得非常好，是一個好好的領袖，但一定要有進步空間，即使她是一個好老闆，每年還是有很多新知識可以學習，但她不只是合格，是遠超過合格。至於當媽咪方面，一定是10分，她是一個很好的媽咪，我們是很好的朋友，我任何事情都會跟她說，有心事會跟她分享，我不會覺得跟媽咪吃飯是一件被迫的事，我是很樂意抽時間跟媽咪在一起。」沒想過女兒會給自己滿分的Cindy，聽到女兒對自己的讚賞，露出一臉滿足的笑容。

身為英皇鐘錶珠寶主席兼行政總裁的Cindy，在工作上對自己、對下屬都有極高要求，不過對於子女的成長或學業成績方面，卻從不施予壓力，更從不擺出媽媽的架子，難怪子女都視她為好友。Cindy說︰

我和先生期望子女最緊要開心和健康，如果他們開心健康，無論做甚麼都會做得好，因此由小至大我們都沒有給他們功課壓力。我不會要求她去繼承生意或做醫生做律師，我想看見Jasmine開心成長，找到自己喜歡的事。

Cindy也形容她跟女兒的相處就像朋友一樣，無所不談，兩人更經常傾密計，例如女兒會告訴她自己的感情事、理想甚至憂慮，遇到開心不開心的事都會跟她分享，「有些secret talk有時我跟兒子或丈夫都未必會講，但我會跟Jasmine講，因為大家都是女性。」

▲ Jasmine跟哥哥Justin（右）及弟弟Jonathan（左）感情要好。（受訪者提供）

除了兩母女感情深厚，其實張氏一家五口的關係都非常密切，一家人更有不少親密溫馨的互動，例如子女18歲之前在香港時每個周末都會走進父母的房間席地而睡，5個人傾著計入睡，還有就是他們長大後依然有跟父母親咀的習慣，Cindy說︰「我和丈夫跟Justin（大兒子）說︰『你滿21歲時可以不再和我咀對咀錫』，但到今天他已經26歲，依然會和我咀對咀，Jasmine和我們也一樣。而她和弟弟、哥哥感情也很好，她很維護哥哥，尊重他和欣賞他，又很愛錫弟弟。」

▲ 楊諾思跟3名子女感情親密，雖然子女已成長，但仍會跟她親咀。（受訪者提供）

要維繫一家人的感情的確不容易，況且3個子女長大後都到外國升學，問到Cindy跟子女有何溝通及相處之道，她說︰「最緊要坦白，大家甚麼都傾談，我們5個都是無所不談，所以我們一家人很密切很密切。」Cindy之前就透露過她經常跟子女Facetime。Jasmine亦補充︰

我覺得最重要是付出時間，很多人都會羨慕我和家人很密切，但我在香港的話，我每星期最少3至4天跟父母吃飯，其他時間才會約朋友，即使有朋友邀請我出席生日派對，但如果我先約了家人，我都會推掉朋友的約會，我會將父母放首位。

記得去年跟Cindy訪問時她曾經說過，由女兒出世開始，每年都會為女兒儲一粒一卡鑽石，直至她出嫁為止。雖知未知這一天何時來臨，但Cindy對於Jasmine未來要成為人妻早就有所訓示，她說︰「我會跟她說，Jasmine你作為一個女性，要知道自己條路怎麼走，最緊要是事業和婚姻要分開，因為無論在事業上你是個怎樣的人，當你回到家你就要扮演你的角色。好像我是公司CEO，我可以話事，但如果我回家又好像CEO般話事，對於一個婚姻一定不會好。我知道她性格是頗強的，作為一個現代女性沒問題，但回到家，就要做一個太太或媽媽的角色，不是說你要做一個弱者，但跟家人一定要磨合。」

Cindy的身教就已經是最好的示範了。

記者︰Maria