【新冠肺炎】養和醫院86歲女洗腎病人初步確診　袁國勇：相鄰病床確診男病人曾除口罩進食三文治

▲ 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日下午到養和醫院視察。（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，今日（2日）新增103宗確診個案，包括6宗屬輸入個案和97宗本地個案，其中15宗屬本地感染源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增約70宗初步確診個案，包括一名養和醫院一名洗腎病人，他與早前確診的一名洗腎病人相關。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日下午到養和醫院視察。

▲ 初步確診洗腎病人與早前養和醫院一位洗腎確診病人是相鄰病床。（曾秋文攝）

袁國勇指出，今次的事件涉及一名86歲女士，其個案與早前確診72歲男洗腎病人相關，二人是相鄰病床。該名早前確診的男病人在養和醫院洗腎時，同一病房有其他病人正在洗腎。早前已就事件與衞生防護中心溝通，認為當時的病人因有佩戴口罩，建議只為有關人士做醫學監察，但由於有關人士的健康較差，免疫系統比較弱，故有需要在第1、第4、第8日進行核酸檢測，又認為今次發現的個案是第8日檢測尋獲也是符合預期之內。

他形容今次的事件只是上一次事件的延續，又指該名初步確診的病人的CT值是27，數值不是太高，如女病人在8日後才確診，相信其病毒載量很低，而且洗腎中心的病房空氣換氣量達一小時12次，比要求的一小時6次多，「如風不斷再吹相信惹到的機會好低」，然而當局及後發現，早前確診的男病人曾經除下口罩進食三文治，時約15分鐘，「此舉已足夠令其他病人感染」，當局會繼續監測其他58名病人，並在其洗腎前會做病毒測試，所有職員、所有亦須醫學監察及定期檢測，中心部分位置會停用14日。

他續指，雖然二人是相鄰病床，位置有超過1.5米距離，經飛沫傳染的很低，但由於洗腎時病床間的簾已關上，惟簾仍有一點洞，在有人在進食時空氣中很粒的微粒仍有機會將病毒散發到隔離，強調養和醫院所有的感染控制措施已經做到「最盡」，他又稱承認醫管局亦很難像養和醫院一樣，為洗腎病人做抗原測試。

他又指，洗腎機雖然會重複使用，但所有洗腎機是獨立包裝，所有喉管及血流經過的地方是完全分開、用完即棄，強調非經共用洗腎機洗血傳染，而是由空氣或接觸傳染，相信初步認為是病人除下口罩而令其他人受感染。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩