【手足口病】兒童患腸病毒口腔生水泡難吞嚥　台兒科醫生分享8大宜吃食物

▲ 若小朋友感染手足口病，口腔有水泡不太願進食，可以考慮進食流質食物、冰凍水果等。

手足口病是一種常見於嬰孩及小童的病毒性傳染病，較常見的元兇是腸病毒，被稱為腸病毒就是因為病毒主要在腸道中存活。兒童患者一般口腔、四肢等會出現水泡，或會喉嚨疼痛及高燒等。萬一小朋友感染手足口病，口腔有水泡不太願進食如何是好？兒科醫生分享了8大食物可進食，家長可參考一下。

台灣兒科醫生歐淑娟在facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」指出，跟往年不同，今年夏天她只看過3個腸病毒個案，也許歸功於戴口罩、勤洗手，開學後腸病毒依然沒有太明顯的疫情。殊不知，天氣轉涼後，感染腸病毒的孩子緩慢增加了，有名孩子患者甚至長了很多皮疹水泡，而嘴巴破洞真的很痛。孩子痛到口水直流、食不下嚥時，有患者家長擔心小朋友該怎麼吃來吸收營養。歐醫生分享了有8大類食物可進食。

▲ 一名患上手足口病的孩子，手腳冒起水泡。（圖片︰兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師）

1 水分充足的食材

例如蔬菜粥，各種粥品都行，煮爛一點、放涼了吃減少吞嚥時的痛感。

2 流質食物

例如凍豆漿（無糖或低糖）、冰鮮奶，有聰明的媽咪甚至做成牛奶冰磚，孩子含著冰就不痛了，又開心攝取營養。但不建議喝可樂汽水，含糖飲料只有熱量、沒有幫助痊癒所需的營養。

3 水果

可以冰凍水果來吃，例如西瓜、提子、士多啤梨、芒果等水分多的水果，弄成泥、打成混合果汁入口即化也很好。

4 乳酪

建議優先選擇無糖乳酪，再搭配切碎的水果或是少許果醬同吃。

5 刨冰

很多家長知道腸病毒的孩子可以吃冰，但雪糕可能有太多添加物，歐醫生建議大家可以試試吃刨冰加新鮮水果，補充水分又有維他命C。

6 豆腐花及嫩豆腐

質感同樣是軟軟的，入口即化，可以雪凍來吃，補充優質蛋白質及鈣質。

7 愛玉和仙草

比起各種色素添加的啫喱布甸，愛玉、仙草可能是較佳的選擇，不過選購時請大家記得翻背面看一看成分標示、營養價值，太複雜的成分還是小心一點。（愛玉和仙草在台灣較流行，在本港可以食用蘆薈或寒天，它們跟愛玉同樣是食用纖維。）

8 蒸蛋

全蛋的營養價值豐富，對小朋友而言是CP值很高的食物。入口即化的蒸蛋可放涼，甚至冰鎮也是很好的選擇。

歐淑娟醫生提醒各種食物可以輪流交換著吃，不同的食材有不同的營養價值，少量多樣為佳。

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責任編輯︰顏紫燕