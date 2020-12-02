【母子戀】38歲網紅宣布迎娶73歲婆婆　相愛8年咀嘴曬恩愛︰我們一見鍾情

▲ 韓國一對母子級情侶宣佈結婚，更拍片咀嘴曬恩愛。

真愛無分年齡界限！韓國一名38歲網紅日前宣布將迎娶65歲老婦，惟兩人近日拍片道歉，表示女方的年齡其實是73歲，但網紅強調兩人是真愛，自己並不在乎年齡的數字，更大讚愛人漂亮，「無論是65或73，她始終都是我最美的新娘。」

▲ 38歲波仔︰我們是真愛！（影片截圖）

這對韓國「母子級」情侶於今年8月共同開設YouTube頻道「a loving couple」，光看名字已覺得兩人好恩愛，短短4個月就吸引了約5.5萬名粉絲訂閱，感受他們的甜蜜。

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影片多分享「進餐日常」

兩人拍攝了不少生活影片，最多是分享「進餐日常」，常見到婆婆煮飯，兩人一起吃飯的影片。上月中，兩人上載了一段「摘桔梗」的影片，兩人一直稱呼對方為「親愛的」，而開首是介紹農地，直到約6分鐘才是戲肉，婆婆向愛郎索吻，並說道︰

雖然在世人眼中，我們可能因為年齡差異太大覺得羞愧，但還是要真摰地過生活。大家都覺得難以置信，親愛的，我們錫一啖啦！

愛郎順應其意思，在鏡頭前咀嘴曬恩愛，令網民譁然，帶挈該影片的觀看次數多達90萬次。

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婆婆怕被嫌老報細8年

38歲的男方波仔本身已是一名網紅，名叫「波仔」，他透露兩人是做義工認識，對婆婆一見鍾情，兩人開始交往。婆婆擔心被愛郎嫌老，虛報歲數，直到兩人有肌膚之親，波仔感覺對方不只65歲，追問之下，婆婆才道出真實年齡為73歲。波仔對此表明不介意。

我不在乎這一點數字，無論是65還是73，她始終都是我最美的新娘。

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兩人拍攝了新片澄清了婆婆的年齡，並澄清兩人未結婚，只一直同居。兩人相愛8年來，早已渴望拉埋天窗，惟遭到婆婆的2名姊妹反對，直到最近她們過身，兩人便決定結婚。

有傳聞指，波仔是一名北韓人，故才願意娶婆婆為妻以換取居留權，婆婆澄清愛郎也是南韓人，也明白他要迎娶「像媽媽一樣年紀的人結婚」，對他來說是有很多困難，所以他們會開心過每一天，並強調兩人心連心，才能攜手走到今天。

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責任編輯︰林綺玲