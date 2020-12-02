【DR誤殺案】女顧客療程後亡女醫生誤殺罪成候判　求情指誤對僱主忠誠

▲ 被告麥允齡誤殺罪成還押至下周二判刑。(經濟日報資料圖片)

DR醫學美容集團女顧客於2012年疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生麥允齡否認誤殺罪，案件早前於高等法院審訊，陪審團一致裁定誤殺罪名成立，還押至今（2日）午進行求情。代表律師直言被告於事件中作出可怕及錯誤的判斷，法官應考慮到被告誤對僱主的忠誠，過份信任他人及缺乏執業經驗等因素，盡量輕判。法官表示需時考慮刑期，押後至下周二（8日）判刑。

被告麥允齡（39歲）被還押一夜後，甫出庭雙眼通紅，開庭前望向公眾席的家人，不禁哽咽落淚，散庭後部份親友到犯人欄前與被告道別，被告最後雙手合十向公眾席的親友道別。

資深大律師鄧樂勤求情時指，被告已婚及育有4歲女兒，女兒因發展遲緩而需接受特殊教育。被告於2006年中大內外全科醫學士畢業，2009年加入DR醫學美容集團工作至案發為止。2013年起被告曾於「母親的抉擇」等機構擔任義工工作，2014年至2017年被告任職全職或兼職普通科醫生。代表律師指，被告過往4年患腸胃病及抑鬱症，須服食胃藥、安眠樂及抗抑鬱藥。

代表律師指，被告於本案明顯作出了可怕及錯誤的判斷，要求法庭判刑時考慮到被告誤對僱主的忠誠，過份信頼他人及缺乏執業經驗等。法官則指，DR集團創辦人周向榮及亞太幹細胞科研中心（APSC）技術員陳冠忠分別被判囚12及10年，同意本案被告與兩人情況並不相同。

代表律師亦強調，周負責管理集團，陳則於處理血液製品時蓄意違反基本要求，但沒有證據顯示本案被告涉及管理集團工作，而被告除支薪外，亦沒有證據顯示被告因CIK療程而額外獲利。

代表律師指，被告沒有刑事記錄，過去8年來面對巨大壓力，於2015年被捕，兩年後始接受首次審訊，至今才完成重審程序，相信被告因本案而令醫療事業告終，並須面對民事索償。

法官則指本案難以與過往涉及醫生失職致病人發生事做的案件，本案涉及周經營集團，陳則協助處理CIK產品，本案被告作為最後把關及須保護病人。法官指病人因接受療程而與醫生見面，若他們知道療程沒有裨益，或不會冒險接受，或者選擇服食維他命便可。法官指客人相信醫生，不論醫生受僱周與否，對病人仍有責任，法官認為陪審團的裁決，反映情節嚴重。

法官續指，雖然被告於本案中否認控罪，惟對大部份案情沒有爭議，加上本案自2012年發生至今歷時多年，包括上訴庭及終院須處理法律爭議，案件因此而延誤。法官明言將就這兩事項作適當減刑，由於需時考慮，押後至下周二(8日)判刑。

事發於2012年10月10日，死者陳宛琳(46歲)及另外兩名傷者分別於DR醫學美容中心接受CIK療程(細胞因子誘導殺手細胞/應用免疫治療)的產品，將事前抽出的血液經培植後回輸體內。惟期間疑血液受污染，3人先後於回輸時不適，分別送院，死者最終因敗血症休克致多項器官衰竭而死。

被告自辯稱曾從日本教授及於周安排下到廣州得悉療程，她相信對癌症人士有效，對健康人士更有效用。被告承認從沒告訴客人療效未經科學實證，亦沒告訴客人製品可能有受細菌感染或污染的風險，被告指當時沒理由懷疑實驗室所製的血製品不符質量。

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記者：林育慧