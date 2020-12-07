【驅寒保暖】天氣轉冷驅寒保暖平靚正之選　中醫推介3款冬日茶飲持續暖身

▲ 中醫推介3款冬日茶飲驅寒保暖

天氣轉冷，除了吃羊腩煲，還可以沖泡一杯驅寒茶飲。TOPick綜合多名中醫師的推介，列出3款有助保健暖身的茶飲，快至10幾分鐘即可飲用。

1.生薑紅糖水

註冊中醫陳俊傑指，進食適合的食物可提供更多能源予身體抗寒，他推介市民飲用生薑紅糖水。

材料：生薑2至3片、紅糖適量

做法：把材料放入煲內，煲十多分鐘即可飲用。

註：在天氣寒冷的日子可改用黃糖、白糖或椰糖等當水飲，均有成效。

陳醫師指，普通薑茶雖然也驅寒，但不及生薑紅糖水好。因為若只有薑，只會一下子暖身，加糖可以持續暖身，但平日飲用過多會致喉嚨痛。

2.雙豆補腎茶

註冊中醫師馬琦教大家煲「雙豆補腎茶」，驅寒養血，適合手腳容易冰冷、氣虛人士。

功效：補腎散寒，養血和中

材料：紅棗5枚、紅豆5錢、黑豆5錢、肉桂粉1錢、乾薑2錢、陳皮1錢、水適量

做法：

洗淨紅棗，開邊去核備用。

紅豆、黑豆放在雪櫃冰格3小時後，取出洗淨備用。

除肉桂粉外，所有材料放入煲中。加入適量清水，大火煲滾後，轉小火煲約60分鐘。

最後加入肉桂粉煲約3分鐘即可

3.紅豆+肉桂+紅片糖/紅棗+生薑+紅片糖

冬天不少女生也容易手腳冰冷，註冊中醫師彭淑儀教大家沖泡一杯簡單茶飲，既可暖身，又可紓緩經痛、補充氣血的流失。

材料：紅棗（去核）2粒、紅片糖1/3塊、肉桂粉少許/桂皮1小卷 或 生薑2片

做法：把材料煲滾飲用

註：若選擇加肉桂，就不必加薑。

另外，以下食材也可單獨食用，或沖水飲用。彭醫師列出各食材性質及食用建議。

紅棗：性溫味甘，補中益氣，養血安神。



紅豆：性平味甘酸，補血、健脾養胃，可改善怕冷、低血壓等情況。不建議每天進食，因紅豆糖分偏高，食用過多會令身體燥熱。建議女士在經期前後，每星期進食1至2次。



生薑：溫中散寒，切兩片港幣一元的厚度，若喝下去不覺得辣，就可經常沖飲。



肉桂：性熱味辛甘，溫中散寒、活血、健胃、止痛。因性質較燥，使用少許肉桂粉或用一小卷桂皮，焗水5分鐘飲用即可。



紅片糖：性溫味甘，益氣補血、活血化瘀、健脾暖胃、緩中止痛。用1/3塊紅片糖沖水飲用即可。

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責任編輯：羅嘉欣