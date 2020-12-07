【驅寒保暖】天氣轉冷驅寒保暖平靚正之選 中醫推介3款冬日茶飲持續暖身
保健美顏 11:20 2020/12/07
天氣轉冷，除了吃羊腩煲，還可以沖泡一杯驅寒茶飲。TOPick綜合多名中醫師的推介，列出3款有助保健暖身的茶飲，快至10幾分鐘即可飲用。
1.生薑紅糖水
註冊中醫陳俊傑指，進食適合的食物可提供更多能源予身體抗寒，他推介市民飲用生薑紅糖水。
材料：生薑2至3片、紅糖適量
做法：把材料放入煲內，煲十多分鐘即可飲用。
註：在天氣寒冷的日子可改用黃糖、白糖或椰糖等當水飲，均有成效。
陳醫師指，普通薑茶雖然也驅寒，但不及生薑紅糖水好。因為若只有薑，只會一下子暖身，加糖可以持續暖身，但平日飲用過多會致喉嚨痛。
2.雙豆補腎茶
註冊中醫師馬琦教大家煲「雙豆補腎茶」，驅寒養血，適合手腳容易冰冷、氣虛人士。
功效：補腎散寒，養血和中
材料：紅棗5枚、紅豆5錢、黑豆5錢、肉桂粉1錢、乾薑2錢、陳皮1錢、水適量
做法：
- 洗淨紅棗，開邊去核備用。
- 紅豆、黑豆放在雪櫃冰格3小時後，取出洗淨備用。
- 除肉桂粉外，所有材料放入煲中。加入適量清水，大火煲滾後，轉小火煲約60分鐘。
- 最後加入肉桂粉煲約3分鐘即可
3.紅豆+肉桂+紅片糖/紅棗+生薑+紅片糖
冬天不少女生也容易手腳冰冷，註冊中醫師彭淑儀教大家沖泡一杯簡單茶飲，既可暖身，又可紓緩經痛、補充氣血的流失。
材料：紅棗（去核）2粒、紅片糖1/3塊、肉桂粉少許/桂皮1小卷 或 生薑2片
做法：把材料煲滾飲用
註：若選擇加肉桂，就不必加薑。
另外，以下食材也可單獨食用，或沖水飲用。彭醫師列出各食材性質及食用建議。
- 紅棗：性溫味甘，補中益氣，養血安神。
- 紅豆：性平味甘酸，補血、健脾養胃，可改善怕冷、低血壓等情況。不建議每天進食，因紅豆糖分偏高，食用過多會令身體燥熱。建議女士在經期前後，每星期進食1至2次。
- 生薑：溫中散寒，切兩片港幣一元的厚度，若喝下去不覺得辣，就可經常沖飲。
- 肉桂：性熱味辛甘，溫中散寒、活血、健胃、止痛。因性質較燥，使用少許肉桂粉或用一小卷桂皮，焗水5分鐘飲用即可。
- 紅片糖：性溫味甘，益氣補血、活血化瘀、健脾暖胃、緩中止痛。用1/3塊紅片糖沖水飲用即可。
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責任編輯：羅嘉欣