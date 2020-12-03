【急救脫髮】腎虛血虛肝鬱易致脫髮　中醫3款養髮食療對症下藥【內附食譜】

▲ 急救脫髮？中醫師教你對症下藥，用食療改善體質。

一提起脫髮，大家都會忍不住立刻回想昨天洗頭時及今早起床時掉的髮，無論是頭髮乾了、斷了、開叉、白髮出現，都會令女士煩惱。中醫師馬欣祺指出，頭髮狀態反映身體狀況，秋冬季節頭髮也會變得較平時枯乾脆弱易脫髮。到底面對脫髮，有何急救方法？

長春藤中醫館馬欣祺醫師指出，一般人每天脫髮50至100條，如果突然發現脫髮特別多，便要留意。而秋冬季節，因為身體需要減少體溫流失，氣血會內收藏於臟腑。而皮膚表層會因為缺少血液流通而開始變得容易乾燥，連頭皮也會開始乾燥。

「因此如果氣血本來就不足，此時流經頭皮的血會更少，當血流不足以滋養頭髮時，頭髮就會變得枯乾脆弱易甩。」

▲ 一般人每天脫髮50至100條，如果突然發現脫髮特別多，便要留意。(iStock圖)

她強調，影響女性脫髮的原因人人不同，在中醫角度，脫髮主因約有3方面︰腎虛、血虛和肝鬱。

1.腎虛體質

通常是因為工作過勞，休息太少或捱夜，導致過度虛耗而變成腎虛。腎虛者一般容易有疲倦乏力、精神不振、腰痠、耳鳴、夜尿、性慾減退等其他症狀，頭髮也會生長得比較慢。

2.血虛體質

這是女性最為常見的情況，女性每次經期都會流失血液，如果加上飲食不節，例如飲食生冷、減肥節食等，造成營養不良；又或思慮過多耗傷心血，都會變成血虛體質。血虛者一般容易有頭暈、心悸、眼乾澀、面色黃/蒼白、失眠、皮膚乾燥等症狀。而頭髮易乾易折斷。

3.肝鬱體質

多為壓力大、易緊張焦躁。肝鬱者一般容易有頭脹頭痛、煩躁易怒、口乾口苦、胸脹或胃痛肚痛等。而頭髮易掉、頭油偏多。

馬醫師謂，以上體質有可能同時出現或交替出現。體質可能會隨着生活習慣有所變化，所以需要時時留意自己的狀態，適時調整。

懷孕婦女亦會有脫髮

另外，懷孕婦女由於賀爾蒙分泌改變，亦會有脫髮現象。而由於懷孕時身體會將氣血集中於腹部，幫助胎兒發育生長，此時身體其他部位缺血的症狀就會出現，包括頭暈、四肢乏力、心悸和脫髮。所以孕婦比一般女性更需要養血補腎，才可以保住秀髮。「當然孕期嘔吐影響食慾，進而影響營養吸收也會導致脫髮的，這情況就要首先處理孕吐問題。」

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日常生活習慣5個小貼士

中醫有說法「髮為血之餘」，血液足夠了才能滋養頭髮，令頭髮濃密亮麗。所以保養頭髮，就要養血、保持頭部氣血流通。以下是馬醫師建議日常生活習慣的5個養髮小貼士：

1.洗頭勿用過熱的水，勿過度漂染。如髮質偏乾、長髮者，秋冬天氣乾爽時可隔日洗頭，以避免保護頭皮的油份過度流失。

2.吹乾頭髮時避免用高熱風力，以免損傷頭皮。但亦不可不吹乾頭髮，濕着頭髮去睡，會令寒濕積於經絡引發頭痛頭暈。

3.每日梳頭有助疏通頭皮經絡、但勿過度拉扯。最好用木質闊齒梳。

4.每日用手指輕輕按摩頭皮。尤其是每天工作到頭昏腦脹，按一下頭頂，耳尖對上的頭部兩側和後枕位置，既可以通經絡，又可以放鬆頭頸部壓力。

5.休息勿捱夜︰捱夜會腎虛、會血虛、會有肝火。睡眠時間最好在晚上11點前。

▲ 馬醫師建議，洗頭勿用過熱的水，亦不可不吹乾頭髮，梳頭勿過度拉扯。(iStock圖)

以下是她建議的3種護髮湯水：

1.腎虛體質

材料︰合桃（去殼）30克、黑豆30克、枸杞子10克、雞半隻或瘦肉300克。（孕婦可另加桑寄生30克、杜仲15克有養血安胎效果）

做法︰所有材料洗淨加入1升水，煲約1.5小時。

2.血虛體質

材料︰首烏20克、熟地20克、黨參15克、南棗3粒、雞半隻或瘦肉300克。（孕婦可另加淮山20克、白朮15克，健脾補氣幫助吸收）

做法︰所有材料洗淨加入1升水，煲約1.5小時。

3.肝鬱體質

材料︰小麥20克、百合20克、甘草3克、陳皮6克、佛手15克、瘦肉300克。（孕婦可另加淮山20克、靈芝10克健脾補肝）

做法︰所有材料洗淨加入1升水，煲約1.5小時。

馬醫師指出，養血補腎食物平時亦可吃黑芝麻、黑木耳、海藻、桑葚、紅棗、枸杞、菠菜、豬膶、蜆、蠔、合桃、腰果、花生。然而進食前宜先向醫師查詢當時體質及是否適合食用，有感冒症狀時不宜進食養血補腎食品及湯水。

記者：胡麗珊