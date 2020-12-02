【新冠肺炎】亞博館已入住370名病人遠超第三波疫情　若疫情持續擬聘私家醫生當值

▲ 亞博明日啟用2個展館作社區治療設施，合共提供500張床，可接收病情穩定病人。 （林宇翔攝）

本港第四波疫情來勢洶洶，醫管局今日（2日）公布，明日（3日）早上8時起啟用亞洲博覽館的8號及10號展館的社區治療設施，用以接收病情較穩定、較年輕及有自理能力的病人，兩個展館合共設有20個負壓房，及可提供約500張病床；連同1號及2號展館，亞博現可提供約1,000張病床。

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天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，現時疫情嚴峻，確診宗數未有下跌趨勢，而1號及2號展館已入住約370名病人，較第三波疫情高峰期的189個病人更高，故有需要啟用8號及10號展館。

他指，8號及10號展館的病床新增緊急呼叫鈴，可方便處理緊急情況，惟考慮到部分60歲以上的確診者仍有自理能力，預計現階段用處不大。

他續指，展館新增20個負壓病房，每個病房有4張病床，可容許數名家庭成員均染疫的人一同入住。由於負壓病房「無咁開揚」，將為病人作婦科或心電圖等臨床檢查。他又提到，負壓病房是事先搭建好，才搬進展館，排氣亦合乎感染控制標準。

至於人手安排方面，李立業指，現時亞博有約28名醫生，相信足以應付展館運作，但考慮到疫情或會持續，未來將繼續招聘私家醫生。

醫管局護理經理陳淑敏補充，展館另有約100名護士，以及100名支援同事，包括服務助理、文員及抽血員等。

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記者：洪芷晴