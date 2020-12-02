【新冠肺炎2020】許正宇︰當局要謹慎控制開支　無計劃再次全民派錢　

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇今表示，當局要謹慎控制開支，無計劃再次全民派錢。（林宇翔攝）

財經事務及庫務局局長許正宇今表示，面對有限的公共資源，反覆的疫情發展，以及困難的內外政治和經濟環境，政府必須謹慎控制開支，保留財政實力，應付不時之需。他續指，政府現階段沒有計劃再次推行現金發放計劃，和為全港僱主及僱員向強積金供款。

許正宇在立法會大會上稱，政府未來會將資源用得更精準，集中管控疫情，聚集向受疫情影響的行業和人士提供支援，包括撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅（DSD），便利企業出售物業，應付因經濟下行而出現的財政或現金需求問題，增加資金流。但他指，住宅物業價格仍處於一般市民難以負擔水平，當局會維持各項需求管理措施。

立法會議會謝偉俊批評，政府過往的紓困措施效果不彰顯，形容是「倒錢落海」。他又認為，政府撤銷DSD的紓困措施，是集中支援大財團，許正宇就此表示不認同，指出有關措施是「以人為本」的措施，並非只為大財團，指「撤辣」正是希望確保企業及機構，有足夠的現金流。

另外，民建聯葛珮帆建議政府容許有需要市民，從強積金的僱員供款部分取款應急。許正宇回應指，一半強積金用戶累積金額為5萬元以下，如讓市民提早領取強積金涉及修改法例，亦未必真正協助到市民。

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記者︰尹櫻霖