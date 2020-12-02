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張建宗︰司法機構對設立量刑委員會有保留　量刑是法院職能

政治 18:36 2020/12/02

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政務司司長張建宗表示，司法機構對於設立量刑委員會有所保留。（資料圖片）

政務司司長張建宗表示，司法機構對於設立量刑委員會有所保留，刑事司法工作是法院一項重要的工作，量刑是刑事司法工作中不可或缺的一環，強調量刑是一項司法職能，應由法院獨立履行。

張建宗書面回覆立法會議員質詢時稱，法庭的所有決定，包括量刑決定，都是公開讓公眾討論的，如被定罪的人認為刑罰過高，可提出上訴，律政司司長若認為個別案件的判刑明顯過重或不足，也可向上訴法庭申請覆核刑罰。

他又指，法庭每天都要就大量案件量刑，要在所有案件中判處公正而合適的刑罰，是一項極具挑戰性及艱巨的工作。上訴法庭處理量刑上訴或覆核時的判決，對量刑法庭有指導性的參考，在合適的情況下亦會訂立量刑指引，這些指引對所有量刑法庭皆有約束力。

民建聯立法會議員葛珮帆關注，近月有多名法官就涉及政治背景的案件作出裁決時的言論，引起爭議及投訴。張建宗回應指，司法機構一直嚴肅處理法官行為的投訴，每宗投訴都會由終審法院首席法官及相關法院領導按既定機制處理。

張建宗又指，如任何案件出現大量關於法官行為而內容相同或類似的投訴，司法機構會在網頁公布投訴的要點、調查結果及相關理據，以增加處理法官行為投訴的透明度。

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記者︰尹櫻霖

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