【保暖內衣】消委會實測15款愈洗愈暖保暖內衣　UNIQLO HEATTECH保暖能力升20%

▲ 消委會實測15款愈洗愈暖保暖內衣，UNIQLO HEATTECH保暖能力升20%。

天氣開始轉冷，許多人都會穿保暖內衣禦寒，但不少用家擔心著得多、洗得多，可能會令內衣保暖能力減弱。消委會曾測試20款保暖內衣，發現當中有15款產品被證實會愈洗愈暖，部分甚至比未洗前暖2成。

6款內衣保暖值提高2成

消委會模擬用家在整個冬季穿着樣本30次，再測量其布料的熱阻，當中15款產品均被證實會愈洗愈暖，其中6款產品保溫值均比洗濯前高20％以上，點擊下圖即睇：

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升得最多的為Thermowave，平均保溫值由洗濯前的0.10clo增至0.28clo，前後相差約1.8倍，這可能是由於樣本經多次洗濯後，布料的蓬鬆度增加，令纖維間能保存更多空氣所致。

而Uniqlo的保暖值亦由0.17clo升至0.22clo；Bossini由0.14clo升至0.18clo；雞仔嘜則由0.19clo升至0.23clo；最後Topvalu由0.12clo升至0.19clo。

其他品牌方面，保暖能力則只在清洗30次後輕微提升，例如Baleno的保暖值由0.23clo升至0.26clo，馬莎的Everyday Warmth Thermal Heaten內衣則由0.21clo升至0.22clo。

15款愈洗愈暖的保暖內衣完整名單↓

▲ 打星者綜合各方面表現較好，獲消委會推薦。

「音樂肌着」洗濯30次後保暖能力下降6成

20個品牌之中，只有「音樂肌着」的無極超薄保暖內衣，在多次清洗後保溫能力有所下降。其平均保溫值由0.15clo下降至0.06clo，換言之其保暖能力於洗濯30次後下降6成。

另外，The North Face、Wed'ze、Giordano、Martini的保暖內衣，則在清洗30次後，保暖能力沒有任何改變。

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責任編輯：羅嘉欣