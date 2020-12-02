【星空夢想】6歲玻璃骨男童盼衝破殘疾圓太空夢　獲NASA暖心鼓勵︰期待你加入

▲ 愛爾蘭一名6歲玻璃骨男童希望將來在美國太空總署工作。

小朋友的夢想千奇百怪，也代表了他們在不同階段的想法。愛爾蘭一名6歲男童患上俗稱「玻璃骨」的成骨不全症，行動不便的他近日在一個兒童節目上分享自己的夢想，表示希望將來能成為美國太空總署（NASA）的地面指揮官，NASA其後在社交平台留言鼓勵他「期待你加入」。

夢想成為地面指揮官

據英國BBC報道，愛爾蘭科克郡（Cork）的6歲男童Adam King於上周五（27日），獲邀成為當地兒童節目「The Late Late Toy Show」聖誕特別版的嘉賓之一，這個節目邀請小朋友測試最新的玩具和小玩意，並請他們評價。

▲ Adam患上成骨不全症，行動不便。（facebook圖片）

當主持人Ryan Tubridy問及Adam長大後想做甚麼時，他回答希望可以在NASA工作︰

我骨頭脆弱無法做太空人，但希望能成為地面指揮官。

然後主持人準備了特製的紙板火箭，將自己套入紙板火箭，扮演等待發射進入太空，Adam隨即模擬當地面指揮官，發出指令展現自己的技能。

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NASA發文鼓勵加入團體

節目的片段於社交媒體廣傳，網民被他的分享所感動。他更獲得NASA和歐洲太空總署（ESA）的支持，其中NASA在Twitter留言表示：

Adam的善良和冒險精神激勵著我們。NASA迫不及待盼望，他有一天加入我們這個夢想家團隊。當他準備好了，我們就在這裡等著。

▲ NASA在Twitter留言鼓勵Adam。（Twitter截圖）

各國太空人都回應了Adam，加拿大的前太空任務指揮官Chris Hadfield在Twitter表示，「我很幸運進行過許多太空飛行，我們應該一起談論太空。」美國太空人Shane Kimbrough更邀請Adam參觀太空中心。

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責任編輯︰王明芳