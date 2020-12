【Apple TV+】天后Mariah Carey再唱節日金曲  《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》同聖誕老人唱歌

▲ Mariah Carey的全新聖誕音樂節目《Mariah Carey's Magical Christmas Special》將於12月4 日在Apple TV+提出。(Apple TV+提供)

每年聖誕,Mariah Carey的金曲《All I Want For Christmas Is You》總會響遍全城。今年Mariah Carey就邀得一眾嘉賓合作全新聖誕特輯《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》(Mariah Carey's Magical Christmas Special),將於12月4日全球同步在 Apple TV+ 推出。

Mariah Carey特別邀得一眾嘉賓助陣,當中包括:黑人女演員Tiffany Haddish、人氣YouTuber Billy Eichner、當紅女歌手Ariana Grande、Jennifer Hudson、饒舌音樂人Snoop Dogg、合作無間唱片監製Jermaine Dupri、美國首位黑人首席芭蕾舞蹈員Misty Copeland、人氣童星Mykal-Michelle Harris,以及Mariah的一對寶貝子女Moroccan & Monroe等。

《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》結合奇幻又溫馨的故事情節,講述今年聖誕將至,各地卻出現「氣氛危機」,位於北極的聖誕老人就希望Mariah Carey可結合耳熟能詳的節日金曲,再加盛大歌舞演出以及動畫,帶來聖誕的感覺。

《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》由Caroline Fox編劇,BAFTA得獎導演 Hamish Hamilton、金球獎得主Roman Coppola執導,導演二人聯同Mariah Carey、Ian Stewart、Raj Kapoor及Ashley Edens共同執監。

▲ Mariah邀得一眾人氣歌手及演員,還有她的一對寶貝子女齊齊於新節目中載歌載舞。(Apple TV+提供)

是次特輯,收錄由Mariah Carey及特別嘉賓Ariana Grande及Jennifer Hudson重新演繹2010年的聖誕舞曲《Oh Santa!》,此曲新版將於12月4日在Apple Music及各大平台同步推出。

而原聲專輯將於12月4日在Apple Music率先獨家推出,其後於12月11日在各大音樂平台推出,當中包括其他Mariah重新演繹的聖誕金曲,如Snoop Dogg 與Jermaine Dupri合作的《Sleigh Ride》經典重繹版。

Apple Music將邀得Mariah Carey與音樂主持Zane Lowe在12月7日進行獨家專訪,並由Mariah本人自選節日歌單、暢談音樂新作及近日推出的回憶錄《The Meaning of Mariah Carey》。

聖誕節當日12月25日,Mariah更會現身Apple Music Hits電台頻道,主持長達6小時的《Holiday Hits》音樂特輯,播放節日金曲、分享金曲《All I Want For Christmas Is You》的故事、昔日的佳節回憶,另有更多歌手及音樂人分享他們的聖誕音樂和對聽眾的祝福。