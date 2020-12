長期注視屏幕可引發乾眼症 使用合適人工淚水保持雙眼濕潤

工作時長時間看着電腦屏幕,工餘時又手機不離手,很多人每一日的生活都離不開電子產品,雙眼長時間注視屏幕,缺乏休息。別以為雙眼沒有感覺不適就無傷大雅,實情可能患上乾眼症而不自知!

簡單而言,出現乾眼症是因為眼睛沒有充足的淚水滋潤,而造成這個原因大致可分為內在和外在因素。內在因素方面,有些人天生淚水分泌較少,或淚水的油脂不足,使淚水停留在眼睛的時間過短,因此較容易引發乾眼症。外在因素方面,長時間注視電子產品的屏幕,雙眼欠缺休息,又或者長期在乾燥環境之下如冷氣機風口位工作,使雙眼長時間暴露於乾燥空氣之中,也容易引發乾眼症。

嚴重可影響視力

當乾眼症發生的時候,眼睛會失去製造及維持足夠優質天然淚水的能力,而淚水不足可導致眼睛感到乾涸、刺激及疼痛、眼球表面可受傷害、增加眼睛受感染的機會,嚴重的話甚至影響視力,因此不能掉以輕心。

▲ 當眼睛感到乾涸,可以使用人工淚水滋潤雙眼,紓緩不適。

但沒有以上症狀並不代表雙眼健康,因為有些患上乾眼症的人,可能不會出現任何徵狀,直至醫生檢查時才發覺眼睛非常乾涸,所以,人人都應該要好好保護雙眼,培養良好的日常生活習慣。

眼科醫生建議使用電子產品時,謹記要適時休息,可採用「20–20–20」法則,每注視屏幕20分鐘,就讓眼睛遠望20呎以外的景物20秒,令眼睛肌肉放鬆。當眼睛感到乾澀不適時,也可以使用不合防腐劑的人工淚水來舒緩症狀。

安全快速舒緩眼睛乾澀

人工淚水主要功效是滋潤雙眼,使眼睛有充足的淚水濕潤,減少乾眼症出現。選擇人工淚水時可留意產品成份是水份較多或是油份較多,前者可令雙眼較濕潤,但停留在眼睛的時間較短,後者較長時間停留在眼睛,保濕功效較長,但用後可能有短暫時間看不清。

以Refresh Plus亮視淚水為例,它含有補濕因子CMC0.5%,可修復角膜細胞¹,長效舒緩眼乾²,減少刺痛不適感²,不含任何防腐劑,安全快速舒緩眼睛乾澀及刺激不適。單支獨立包裝衞生安全,尤其適合做過激光矯視的人士,可減少眼睛乾涸感,並帶來即時水感、滋潤眼睛。

正所謂預防勝於治療,當雙眼出現不適才使用人工淚水作紓緩,其實可能已經患上乾眼症,建議大家可培養使用人工淚水的習慣,就可以維持眼睛濕潤,減少患上乾眼症的機會。

