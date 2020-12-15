長期注視屏幕可引發乾眼症 使用合適人工淚水保持雙眼濕潤

工作時長時間看着電腦屏幕，工餘時又手機不離手，很多人每一日的生活都離不開電子產品，雙眼長時間注視屏幕，缺乏休息。別以為雙眼沒有感覺不適就無傷大雅，實情可能患上乾眼症而不自知！

簡單而言，出現乾眼症是因為眼睛沒有充足的淚水滋潤，而造成這個原因大致可分為內在和外在因素。內在因素方面，有些人天生淚水分泌較少，或淚水的油脂不足，使淚水停留在眼睛的時間過短，因此較容易引發乾眼症。外在因素方面，長時間注視電子產品的屏幕，雙眼欠缺休息，又或者長期在乾燥環境之下如冷氣機風口位工作，使雙眼長時間暴露於乾燥空氣之中，也容易引發乾眼症。

嚴重可影響視力

當乾眼症發生的時候，眼睛會失去製造及維持足夠優質天然淚水的能力，而淚水不足可導致眼睛感到乾涸、刺激及疼痛、眼球表面可受傷害、增加眼睛受感染的機會，嚴重的話甚至影響視力，因此不能掉以輕心。

▲ 當眼睛感到乾涸，可以使用人工淚水滋潤雙眼，紓緩不適。

但沒有以上症狀並不代表雙眼健康，因為有些患上乾眼症的人，可能不會出現任何徵狀，直至醫生檢查時才發覺眼睛非常乾涸，所以，人人都應該要好好保護雙眼，培養良好的日常生活習慣。

眼科醫生建議使用電子產品時，謹記要適時休息，可採用「20–20–20」法則，每注視屏幕20分鐘，就讓眼睛遠望20呎以外的景物20秒，令眼睛肌肉放鬆。當眼睛感到乾澀不適時，也可以使用不合防腐劑的人工淚水來舒緩症狀。

安全快速舒緩眼睛乾澀

人工淚水主要功效是滋潤雙眼，使眼睛有充足的淚水濕潤，減少乾眼症出現。選擇人工淚水時可留意產品成份是水份較多或是油份較多，前者可令雙眼較濕潤，但停留在眼睛的時間較短，後者較長時間停留在眼睛，保濕功效較長，但用後可能有短暫時間看不清。

以Refresh Plus亮視淚水為例，它含有補濕因子CMC0.5%，可修復角膜細胞¹，長效舒緩眼乾²，減少刺痛不適感²，不含任何防腐劑，安全快速舒緩眼睛乾澀及刺激不適。單支獨立包裝衞生安全，尤其適合做過激光矯視的人士，可減少眼睛乾涸感，並帶來即時水感、滋潤眼睛。

▲ 當眼睛感到乾涸，可以使用人工淚水滋潤雙眼，紓緩不適。

正所謂預防勝於治療，當雙眼出現不適才使用人工淚水作紓緩，其實可能已經患上乾眼症，建議大家可培養使用人工淚水的習慣，就可以維持眼睛濕潤，減少患上乾眼症的機會。

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¹ Garrett Q. et al. Carboxymethylcellulose Binds to Human Corneal Epithelial Cells and Is a Modulator of Corneal Epithelial Wound Healing. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007; 48: 1559-1567.

² inVentiv Health Research & Insights TreatmentAnswers, MAT ending October, 2016.

（Info：Refresh亮視）